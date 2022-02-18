Что приводит к поломке датчика распредвала и способ починки

Главная задача датчика распредвала – это помогать правильно функционировать силовому агрегатору. Дополнительные, более распространенные названия датчик Холла и датчик фаз, он получил из-за особого принципа действия, связанного с создаваемым им магнитным полем.

Что приводит к неисправности?

Главной причиной почему датчик излишне быстро выходит из строя, обычно становится перегрев. Датчик – это тот механизм, что особенно сильно зависит от режима температур и частые их перепады могут вызвать, перегрев даже в прохладную погоду, не говоря уже о возможных последствиях длительного воздействия жаркого, летнего солнца. Этого стоит избегать.

Ещё одно проблемой можно назвать чувствительность к эксплуатационным условиям. Сюда входит и качество дороги, и наличие перевозимых грузов. Есть риск, что датчик сместиться и вызовет короткое замыкание.

Стоит систематически проводить проверку его работы и на обязательной основе менять его каждые четыре года, чтобы избежать поломок в самый неподходящий момент.

Какие признаки поломки?

Основными звоночками могут послужить:

Отсутствие отклика от двигателя и полная невозможность завести машины.

Увеличенный расход топлива.

На панели появилась надпись: «check engine».

Ухудшилась динамика езды.

Нестабильный функционал силового агрегата на холостых оборотах.

Число оборотов нестабильно и меняется вне зависимости от обстоятельств в большую, или меньшую сторону.

Перед полной заменой следует провести диагностику датчика, поскольку большинство критериев могут говорить о поломках самых разных деталей машины.

Как проводить замену?

Извлечение и замена датчика – не самая простая, но вполне посильная задача. Рекомендуем приступать к ней только тех, кто уже имеет некоторый опыт замены различных деталей в своей машине и изучил её внутреннюю механику. Хотя бы минимальное понимание своих действий не даст сделать роковых ошибок.

Сама замена будет выглядеть следующим образом:

Полностью выключить зажигание и разъединить колодку проводов.

Отжать, обычно, пластиковый держатель на открывшимся корпусе.

Гаечным ключом «10» открутить болт. Желательно использовать удлинитель. Хотя бы пяти сантиметров будет достаточно для комфортной работы.

Медленно извлечь датчик и провести его замену.

На этом ваша работа будет окончена. Важно очистить новый датчик перед установкой и закручивать туго, поскольку добраться до него в дороге, если машина заглохнет именно из-за недостаточного прилегания.