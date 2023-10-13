Думая о классическом медовике, мы сразу же представляем коржи, которые чередуются со сметанным кремом, и крошку из теста, что используется в качестве декора. А если подойти к готовке этого десерта нестандартно? Наша редакция расскажет, как приготовить очень стильный и вкусный медовик без раскатки коржей. Вы получите аккуратные кубики из теста, пропитанные нежным кремом. А заключительным аккордом выступит потрясающий карамельно-сливочный мусс.

Во время приготовления теста очень важно избежать быстрой карамелизации мёда и сахара. Потому для такой цели лучше всего брать кастрюлю с толстым дном, которая поможет это предотвратить. Также вы можете готовить медовое тесто на водяной бане. Но тогда оно получится гораздо светлее.

Как приготовить медовик без раскатки коржей

Важная деталь. Когда вы будете вводить в тесто яйца, убедитесь, что медово-масляная смесь остыла, иначе белок свернется. Если это всё же произошло, не расстраивайтесь. Процедите смесь через сито и продолжайте работу с тестом.

Ингредиенты

Сливочное масло230 г Сахар450 г Мёд180 г Яйцо4 шт. Пшеничная мука300 г Соль0,75 ч. л. Ванилин по вкусу Сода1 ч. л. Сметана1,4 кг Сливки150 г Желатин6 г Вода50 мл

Приготовление

Готовим жидкое тесто. В кастрюле с толстым дном соединяем 180 г размягченного сливочного масла со 100 г сахара. Добавляем жидкий мёд и 0,25 ч. л. соли. Отправляем кастрюлю на плиту. Прогреваем смесь на среднем огне до полного растворения сахара, активно ее помешивая венчиком. Всыпаем в однородную массу соду. Продолжаем ее держать на огне и не забываем всё время помешивать, пока не увидим красивый янтарный цвет. Оставляем полученную массу на 10–15 минут на кухне.Добавляем к остывшей медово-масляной смеси крупные яйца. Интенсивно всё перемешиваем венчиком до однородности. Всыпаем просеянную пшеничную муку. Перемешиваем всё венчиком до получения однородной карамельной массы (текучей текстуры).На пергаменте рисуем круг, размер которого совпадает с диаметром формы (24 см). Помещаем его на противень. В центр круга аккуратно выливаем необходимое количество жидкого теста для заполнения всей окружности. Ровняем его при помощи кулинарной лопатки. Оставляем заготовку в стороне. Застилаем второй противень пергаментом. Выливаем на него оставшееся тесто. Равномерно распределяем его по всей поверхности. Отправляем противень в разогретую до 170 градусов духовку на 16–18 минут (до зарумянивания). Срезаем неровные края готового коржа. Остывшие обрезки перетираем в крошку. Затем делим корж пополам. Одну его часть разрезаем на полоски шириной 1,5 см. Потом разрезаем их поперек, чтобы получить небольшие кубики. То же проделываем и со второй частью коржа. Разделяем готовые кубики на 4 части.Отправляем второй противень в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекаем круглую основу для торта в течение 10 минут. Горячий корж аккуратно обрезаем по краям, чтобы его размер был на 1 см меньше диаметра формы.Готовим крем. В большой емкости с высокими бортиками соединяем сметану жирностью не менее 15 % с 200 г сахара и ванилином. Взбиваем всё при помощи миксера до однородной массы в течение 3–5 минут. Откладываем 150 г крема для смазывания боков торта. Накрываем его пленкой и убираем в холодильник. Собираем торт. На блюдо ставим разъемное кольцо (вверх тормашками). Застилаем его края пленкой. В центр блюда наносим небольшое количество сметанного крема. Промазываем им нижнюю часть круглого коржа. Затем выкладываем заготовку из теста (кремом вниз) на блюдо. Разделяем крем на 4 части, одну из которых выкладываем на корж, равномерно распределяя.Берем одну часть кубиков из теста. Хаотично их разбрасываем сверху. Затем выкладываем 2-ю часть крема кучками. Аккуратно распределяем его к бортикам формы. Снова помещаем сверху медовые кубики. Повторяем выкладку слоев. Сверху выкладываем крем и ровняем его. Отправляем торт на 6–8 часов в холодильник для стабилизации крема.Готовим карамельный мусс. Всыпаем в небольшую сковороду или в сотейник с толстым дном 150 г сахара. Вливаем 50 мл воды. Отправляем на плиту. При появлении первых пузырьков убавляем огонь до среднего. Периодически вращаем сковороду для равномерного нагрева. Не перемешиваем смесь! После появления янтарного цвета выключаем огонь.В отдельном сотейнике нагреваем сливки жирностью 33 % до горячего состояния (не кипящего). Периодически их помешиваем. Вливаем горячие сливки к сахарной смеси. Перемешиваем всё до однородности. Через минуту отправляем смесь на огонь.Добавляем к ней 0,5 ч. л. соли, ванилин и 50 г размягченного сливочного масла. Интенсивно перемешиваем все ингредиенты, пока не получим однородную гладкую смесь, затем процеживаем ее через сито. В небольшой емкости растворяем желатин в горячей воде. Полученную смесь вливаем в карамельный соус. Активно всё перемешиваем до получения однородного мусса. Поливаем им верх торта. Равномерно распределяем мусс по всей поверхности. Отправляем торт на 30 минут в холодильник.Убираем разъемное кольцо. Покрываем бока торта 150 г сметанного крема. Посыпаем их медовой крошкой из обрезков теста, равномерно всё распределяем при помощи кулинарной лопатки. В процессе снимаем излишки. Готово!

Кстати, чтобы слой карамели был такой же, как и на фото, для этого следует приготовить двойную порцию мусса. Но и из указанных ингредиентов у вас получится достаточное его количество для декора торта.