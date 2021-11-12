Что такое 3D забор и сфера его применения

3Д заборы, называемые еще трехмерными оградами, с каждым днем набирают все более высокий рейтинг на отечественном рынке современных ограждений. Конструкция такой продукции основана на использовании секций особой формовки, укрепленных дополнительными ребрами жесткости. Сварная сетка с характерным V-изгибом придает изделиям повышенную прочность и стабильность. Помимо этого, такой формат изгородей выглядит очень эстетично и презентабельно.
Плюсы, которые стоит отметить
Секционные заборы данного вида производятся из металлических прутков, соединенных между собой методом точечной сварки. Среди преимуществ таких оград віделяют следующие:
- Ячейки различной конфигурации усиливают привлекательный внешний вид и прибавляют функциональности.
- Актуальное цинковое, керамическое или ПВХ покрытие защищает металлические прутья от воздействия агрессивного влияния окружающей среды.
- Легкость конструкции ничуть не влияет на прочностные характеристики товара.
- Прозрачная изгородь отлично пропускает ветровые потоки и позволяет визуально наблюдать изолированную площадь.
- Трехмерное ограждение сохраняет свои первоначальные эксплуатационные свойства на протяжении длительного времени.
- Стоимость такой продукции намного бюджетнее своих аналогов из камня, кирпича и бетона.
- Стальные стержни диаметром 4-8 мм придают конструктиву максимальную жесткость и надежность.
Обширный спектр использования 3Д ограждений
Металлический оградительные конструкции с трехмерным эффектом по своему предназначению универсальны. Огромный выбор различных видов обуславливает широкую области их использования. На сегодняшний день ограды из сетки гиттер применяются для ограждения частных и общественных территорий как в пределах города, таки и в сельских регионах.
Секционные заборы для ограждения частных территорий
Очень часто объемные изгороди покупают для заграждений придомовых и дачных участков. Такая продукция призвана защищать владения от проникновения на нее злоумышленников и отделять собственность личных границ. Облегченные сеточные конструкции быстро устанавливаются и прекрасно пропускают солнечные лучи, столь необходимые для роста растений. При этом данный тип ограды может послужить отличной опорой для живой изгороди.
Объемные ограды для общественных зон
Заборы Гиттер в социальных сферах в основном выполняют практическое назначение – охраняют территорию от случайного или целенаправленного проникновения на нее. Сетчатые панели используют для ограждения периметров:
- спортивных площадок, полей и стадионов;
- учебных заведений и больниц;
- деловых и развлекательных центров;
- железнодорожных вокзалов;
- аэропортов о взлетных полос;
- автопарковок и стоянок;
- промышленных и торговых складских помещений.
Также изгороди активно применяют для разграничения лесных и сельскохозяйственных угодий, лесопарков и заповедников.
Крепкая продукция хорошо служит в любых географических зонах: теплых, сухих, влажных, агрессивных (с резким перепадом температур) и способна простоять на протяжении 5-6 десятилетий.