Что такое 3D забор и сфера его применения

3Д заборы, называемые еще трехмерными оградами, с каждым днем набирают все более высокий рейтинг на отечественном рынке современных ограждений. Конструкция такой продукции основана на использовании секций особой формовки, укрепленных дополнительными ребрами жесткости. Сварная сетка с характерным V-изгибом придает изделиям повышенную прочность и стабильность. Помимо этого, такой формат изгородей выглядит очень эстетично и презентабельно.

Плюсы, которые стоит отметить

Секционные заборы данного вида производятся из металлических прутков, соединенных между собой методом точечной сварки. Среди преимуществ таких оград віделяют следующие:

Ячейки различной конфигурации усиливают привлекательный внешний вид и прибавляют функциональности. Актуальное цинковое, керамическое или ПВХ покрытие защищает металлические прутья от воздействия агрессивного влияния окружающей среды. Легкость конструкции ничуть не влияет на прочностные характеристики товара. Прозрачная изгородь отлично пропускает ветровые потоки и позволяет визуально наблюдать изолированную площадь. Трехмерное ограждение сохраняет свои первоначальные эксплуатационные свойства на протяжении длительного времени. Стоимость такой продукции намного бюджетнее своих аналогов из камня, кирпича и бетона. Стальные стержни диаметром 4-8 мм придают конструктиву максимальную жесткость и надежность.

Обширный спектр использования 3Д ограждений

Металлический оградительные конструкции с трехмерным эффектом по своему предназначению универсальны. Огромный выбор различных видов обуславливает широкую области их использования. На сегодняшний день ограды из сетки гиттер применяются для ограждения частных и общественных территорий как в пределах города, таки и в сельских регионах.

Секционные заборы для ограждения частных территорий

Очень часто объемные изгороди покупают для заграждений придомовых и дачных участков. Такая продукция призвана защищать владения от проникновения на нее злоумышленников и отделять собственность личных границ. Облегченные сеточные конструкции быстро устанавливаются и прекрасно пропускают солнечные лучи, столь необходимые для роста растений. При этом данный тип ограды может послужить отличной опорой для живой изгороди.

Объемные ограды для общественных зон

Заборы Гиттер в социальных сферах в основном выполняют практическое назначение – охраняют территорию от случайного или целенаправленного проникновения на нее. Сетчатые панели используют для ограждения периметров:

спортивных площадок, полей и стадионов;

учебных заведений и больниц;

деловых и развлекательных центров;

железнодорожных вокзалов;

аэропортов о взлетных полос;

автопарковок и стоянок;

промышленных и торговых складских помещений.

Также изгороди активно применяют для разграничения лесных и сельскохозяйственных угодий, лесопарков и заповедников.

Крепкая продукция хорошо служит в любых географических зонах: теплых, сухих, влажных, агрессивных (с резким перепадом температур) и способна простоять на протяжении 5-6 десятилетий.