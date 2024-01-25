Съедят за 1 минуту. Теперь рыбу в духовке готовлю только так: нежно, сочно и безумно вкусно

Рыбные блюда — это хороший способ ускорить приготовление ужина. Мясные яства, как правило, готовятся примерно час, если не больше. Рыба может приготовиться буквально за 10 минут. Даже множество морепродуктов готовятся весьма быстро.
Дело в том, что рыба имеет другую мышечную ткань в отличие от свинины и говядины. Рыбы — это холоднокровные существа, которые обладают высокой теплоемкостью. Это играет в роль при приготовлении рыбы. К тому же, у мяса рыб есть витамины и минералы, которых нет у мяса других животных. Например, Омега-3 кислоты.
Расскажем, как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях.
Ингредиенты для рыбы в духовке:
- филе рыбы — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сыр — 100 г;
- сметана — 150 г;
- соль — ½ ч.л.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.
Приготовление рыбы в духовке:
Очищаем филе рыбы от внутренностей, промываем и делим на крупные куски. В миске солим рыбу, посыпаем любимыми специями и перемешиваем.
Пока рыба маринуется 15 минут, нарезаем тонкими полукольцами лука, натираем на крупной терке морковь. В сковороде обжариваем лук, добавляем морковь.
В форму для запекания выкладываем ½ часть рыбного филе. Далее кладем слой моркови и лука, накрываем овощи филе.
Покрываем остатками овощей верхушку.
Для соуса смешиваем яйцо со сметаной и тертым крупно сыром, смешиваем. Выливаем соус на верхний слой рыбы в форме.
Запекаем рыбу в духовке при 190 градусах 35 минут.
Получается ароматная рыба, которая будет прекрасно смотреться на праздничном столе. При этом блюдо можно подать и на простой обед и ужин.