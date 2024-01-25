Съедят за 1 минуту. Теперь рыбу в духовке готовлю только так: нежно, сочно и безумно вкусно

Рыбные блюда — это хороший способ ускорить приготовление ужина. Мясные яства, как правило, готовятся примерно час, если не больше. Рыба может приготовиться буквально за 10 минут. Даже множество морепродуктов готовятся весьма быстро.

Дело в том, что рыба имеет другую мышечную ткань в отличие от свинины и говядины. Рыбы — это холоднокровные существа, которые обладают высокой теплоемкостью. Это играет в роль при приготовлении рыбы. К тому же, у мяса рыб есть витамины и минералы, которых нет у мяса других животных. Например, Омега-3 кислоты.

Расскажем, как вкусно приготовить рыбу в домашних условиях.

Ингредиенты для рыбы в духовке:

филе рыбы — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

сыр — 100 г;

сметана — 150 г;

соль — ½ ч.л.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.

Приготовление рыбы в духовке:

Очищаем филе рыбы от внутренностей, промываем и делим на крупные куски. В миске солим рыбу, посыпаем любимыми специями и перемешиваем.

Пока рыба маринуется 15 минут, нарезаем тонкими полукольцами лука, натираем на крупной терке морковь. В сковороде обжариваем лук, добавляем морковь.

В форму для запекания выкладываем ½ часть рыбного филе. Далее кладем слой моркови и лука, накрываем овощи филе.

Покрываем остатками овощей верхушку.

Для соуса смешиваем яйцо со сметаной и тертым крупно сыром, смешиваем. Выливаем соус на верхний слой рыбы в форме.

Запекаем рыбу в духовке при 190 градусах 35 минут.

Получается ароматная рыба, которая будет прекрасно смотреться на праздничном столе. При этом блюдо можно подать и на простой обед и ужин.