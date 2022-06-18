Что такое автоматический выключатель и как работает

Виды и особенности автоматических выключателей

Чтобы выбрать при обустройстве электропроводки модульный автоматический выключатель, желательно учесть несколько условий. Главным образом они относятся к характеристикам электрической сети в вашем помещении. Если вы выбираете автоматический выключатель для жилого помещения, то финансовой составляющей можно пренебречь. Так как основные однополюсные автоматы стоят недорого (примерно от 50 до 250 рублей). И количество их требуется небольшое (например, для двухкомнатной квартиры – 5-7 автоматов). То есть, максимум потребуется около 2 тысяч рублей – сумма, по сравнению с ценой ремонта или отделки, совсем небольшая, но выбор качественных автоматических выключателей позволит обеспечить стабильную и безопасную работу вашей электросети на много лет.

Предельный ток короткого замыкания

Первая характеристика, это предельный ток короткого замыкания. Этот параметр определяется той силой тока, при которой автомат разомкнет цепь и предотвратит возгорание проводки. В продаже встречаются автоматические выключатели модульного типа, рассчитанные на предельную силу тока в 4,5 килоампер (кА), 6 кА и 10 кА. Теоретически при коротком замыкании может возникнуть ток силой 6 или 10 кА. Как правило, для жилых помещений выбирают автоматы с предельной силой тока 4,5 кА, т.к. в сетях жилых домов сила тока короткого замыкания не может достичь больших величин. Выключатель на 6 кА следует ставить в качестве вводного, то есть на входе электропроводки в квартиру. Автомат на 10 кА следует выбирать, если электросеть расположена в непосредственной близости от подстанции. Как правило, это касается общественных и производственных помещений. Изучить и при необходимости купить автоматический выключатель можно по ссылке https://elektro-tovars.ru/catalog/avtomaty.

Если проводка рассчитана на ток силой 25 А с максимальной мощностью 4,5 кВт (она выдержит нагрузку и 5,5 кВт), то нужен автомат, рассчитанный на силу тока 25 А. Нагрузка на электросеть планируется небольшая, поэтому автоматы нужно установить с время-токовой характеристикой B (хотя можно и С). Так как электросеть однофазная, то вводный автомат необходим двухполюсный, автоматы для отходящих линий проводки следует взять однополюсные.