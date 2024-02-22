Творожная плетенка с орехами: рецепт ароматного и вкусного десерта

Готовую плетенку посыпьте сахарной пудрой, чтобы она была еще вкуснее.
Продолжая тему выпечки, рекомендуем присмотреться к еще одному рецепту с творогом. Творожная плетенка с орехами – еще один отличный способ поднять себе и другим настроение в пасмурный день. Как ее приготовить, рассказали в блоге «Простые рецепты».
Творожная плетенка
Ингредиенты:
- творог – 160 гр;
- мука – 180 гр;
- яйцо – 1 шт;
- масло сливочное – 30 гр;
- сахар – 3 ст. л;
- ванилин;
- разрыхлитель — 1 ч. л;
- сливочное масло – 20 гр;
- сахар – 3 ст. л;
- измельченные орехи.
Способ приготовления:
Яйцо взбить в глубокой миске, добавить творог, ванилин, растопленное сливочное масло и все хорошо перемешать. Затем добавить сахар и соль, снова все перемешать.
В миску добавить просеянную муку, замесить тесто, убрать его в пакет и оставить в холодильнике на 20 минут.
По истечении этого времени раскатать тесто на бумаге для выпечки, смазать растопленным сливочным маслом, посыпать сахаром и орешками.
Скрутить в рулет, бока защипнуть.
Отступив от края, разрезать рулет вдоль, две получившиеся половины переплести между собой, конец защипнуть.
По желанию смазать желтком для большего румянца.
Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов, 25-30 минут. Готовую плетенку посыпать сахарной пудрой.
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