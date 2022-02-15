Что такое дизайн интерьера? Кому доверить — фрилансеру или профессионалу?

По
Евгений
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Что такое дизайн интерьера? Кому доверить — фрилансеру или профессионалу?

Дизайн интерьера дома: кто оказывает эту услугу?

Нужен ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА для дома, но не знаете, кто сможет оказать эту услугу качественно, тогда для вас лучшее решение — это найти дизайнера. Почему лучше сразу обратиться к специалисту:

  • получите качественный продукт согласно ваших требований;
  • имеют большой опыт в создании проектов в сфере дизайна интерьера помещений;
  • могут заниматься как экспресс дизайном интерьера, так и стандартным дизайном;
  • получите реалистичную модель вашей комнаты, чертежи самого проекта и руководство о том как все это осуществить в реальности;
  • сможете согласовать свои планы с исполнителем вашего заказа (обсудить все моменты вашего интерьера, начиная от расположения розеток и проводки, заканчивая разверткой стен и цветом обоев);
  • будете иметь подробную схему того как и где вы сможете разместить вашу мебель, сантехнику, светильники, какой паркет или ламинат вам стелить, лучше оформить потолок и как это всё устанавливать;
  • у вас на руках будет проект, с которым вы можете начинать ремонт и обустройство вашего дома.

Какие преимущества заказа этой услуги у фриланс-биржи?

Freelancehunt предлагает более 2000 специалистов из разных стран по разработке дизайна интерьера. На фриланс-бирже работают дизайнеры, которые имеют большой опыт в данной сфере, вы сами можете убедиться в этом, достаточно зайти в раздел “Дизайн интерьеров”. Преимуществом Freelancehunt перед студиями в том, что вы самостоятельно сможете изучить портфолио, рейтинг и отзывы каждого специалиста.

Как фриланс-биржа может застраховать риски клиента?

Чтобы обезопасить ваши средства, Freelancehunt предлагает воспользоваться услугой Сейф. Сейф — это сервис, который дает финансовые гарантии обоим участникам фриланс-проекта. Заказчик получает гарантию сохранения средств, если дизайнер не справится с заданием, или не сдаст вовремя проект проект.
Для того чтобы воспользоваться Сейфом, заказчику нужно:

  1. Пройти простую регистрацию;
  2. Сформировать четкое задание;
  3. Опубликовать проект;
  4. Выбрать исполнителя;
  5. Внести деньги самым удобным способом;
  6. Проверить и оплатить работу, если устроит качество, в случае спорных вопросов, заказчик всегда сможет обратиться в арбитраж.

Биржа выступает хранителем денег на время исполнения проекта. Стоимость этой услуги всего 9% от стоимости заказа. Freelancehunt настоятельно рекомендует всегда использовать услугу Сейф, чтобы обезопасить ваши деньги и получить качественную работу.

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