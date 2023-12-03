ГлавнаяРецептыВаши дети будут просить еще и еще: проверенный рецепт имбирно-медовых николайчиков Ваши дети будут просить еще и еще: проверенный рецепт имбирно-медовых николайчиков На чтение: 2 минуты Имбирно-медовое печенье традиционно готовят в день Святого Николая. Пряничные человечки очень нравятся детям из-за их формы и приятного вкуса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Приготовить николайчиков очень просто. Нужно не более получаса и привычные ингредиенты. Будет интересно Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами Николайчики – пошаговый рецепт Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 350 граммов муки; – 150 граммов сахара; – 150 граммов меда; – 75 граммов сливочного масла; – 1 столовая ложка коньяка или рома; – 1 чайная ложка разрыхлителя; – 1 столовая ложка какао; – половина чайной ложки молотого имбиря; – половина чайной ложки молотого кардамона; – 1 яйцо; – 1 столовая ложка сахарной пудры. Николайчики – вкусное и простое печенье / Фото Unsplash Приготовление: В миске соедините 75 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара и 150 граммов меда. Прогрейте на водяной бане до полного растворения и соединения. Добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 яйцо. Перемешайте и оставьте остыть до комнатной температуры в течение 20 минут. Добавьте в миску коньяк или ром и 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешайте. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты – 350 граммов муки, молотый имбирь и кардамон. Смешайте сухие ингредиенты со смесью яйца и сливочного масла. Замесите тесто. Вам может понадобиться немного больше муки – все зависит от ее качества и уровня клейковины. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 сантиметра. Вырежьте формочкой человечков. Также можно придавать тесту любые другие формы. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10 – 12 минут. При желании украсьте готовое печенье 1 столовой ложкой сахарной пудры. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить чернослив со сливками – традиционное блюдо для праздничного украинского стола. Поделитесь с друзьями