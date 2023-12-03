Ваши дети будут просить еще и еще: проверенный рецепт имбирно-медовых николайчиков

Имбирно-медовое печенье традиционно готовят в день Святого Николая. Пряничные человечки очень нравятся детям из-за их формы и приятного вкуса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Приготовить николайчиков очень просто. Нужно не более получаса и привычные ингредиенты. Будет интересно Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами Николайчики – пошаговый рецепт Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 150 граммов сахара;

– 150 граммов меда;

– 75 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка коньяка или рома;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 столовая ложка какао;

– половина чайной ложки молотого имбиря;

– половина чайной ложки молотого кардамона;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка сахарной пудры. Николайчики – вкусное и простое печенье / Фото Unsplash Приготовление: В миске соедините 75 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара и 150 граммов меда. Прогрейте на водяной бане до полного растворения и соединения. Добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 яйцо. Перемешайте и оставьте остыть до комнатной температуры в течение 20 минут. Добавьте в миску коньяк или ром и 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешайте. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты – 350 граммов муки, молотый имбирь и кардамон. Смешайте сухие ингредиенты со смесью яйца и сливочного масла. Замесите тесто. Вам может понадобиться немного больше муки – все зависит от ее качества и уровня клейковины. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 сантиметра. Вырежьте формочкой человечков. Также можно придавать тесту любые другие формы. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10 – 12 минут. При желании украсьте готовое печенье 1 столовой ложкой сахарной пудры. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить чернослив со сливками – традиционное блюдо для праздничного украинского стола.