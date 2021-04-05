Идеальное покрытие для сковородки: керамика vs. тефлон

Чугунные сковородки, которыми пользовались ещё наши бабушки, безусловно, хороши. Блюда, приготовленные в них, получаются на редкость аппетитными и вкусными. Единственное «но»: посуда из чугуна достаточно тяжела, поэтому далеко не каждая хозяйка, особенно хрупкая, сможет ею ловко управляться. Что уж говорить, нашим бабушкам приходилось нелегко. Как бы, наверное, они обрадовались, если бы в их времена появилась посуда с тефлоновым покрытием – более лёгкая и «перестраховывающая» пищу от пригорания. Жаль, что век тефлона был недолог. Довольно быстро обнаружили, что сие антипригарное покрытие чрезвычайно вредно для человеческого организма. Во время готовки на огне температура тефлона повышается, и в еду начинают выделяться вредные вещества. Само собой разумеется, употреблять такую пищу небезопасно. Также вас могут заинтересовать, что такое фторопласт, подробнее здесь.

На смену тефлоновым относительно недавно пришли керамические сковородки – более современные и совершенно безопасные. Основное достоинство их заключается в том, что жарить продукты стало возможно без применения масла. Хотя совершенно от него отказываться не стоит. Перед тем как использовать посуду в первый раз, её всё-таки следует смазать маслом и прокалить. Это улучшает антипригарные свойства и к тому же закаляет поверхность. Мало того, масло впитывается в поверхность, что позволяет потом жарить на ней котлеты, блины, мясо, получая на выходе румяную и вкусную еду. Производить подобные манипуляции перед каждым использованием сковороды не нужно, но о периодическом таком прокаливании лучше не забывать.

В отличие от тефлона, керамическое покрытие сделано из нанокомпозитного полимера, поэтому даже при высоких температурах, когда поверхность посуды раскалена, в пищу не выделяется никаких вредных веществ. Благодаря этому блюда получаются вкусными и полезными. Приобретение такой посуды обязательно должны взять на заметку хозяйки, которые пекутся о здоровом питании своей семьи.

Существует ещё одна важная причина, благодаря которой купить сковороду с керамическим покрытием мечтает каждая женщина. Заключается она в том, что после приготовления еды мыть посуду практически не нужно. Достаточно ополоснуть её водой и положить на полку. В том случае если после ополаскивания поверхность не становится чистой, её можно вымыть с использованием металлической губки. Бояться не нужно: губка не оставит царапин на керамическом покрытии. Оно надёжно защищено от посягательств подобного рода. Что касается тефлона, то он довольно чувствителен к воздействию металлических предметов, поэтому на нём нередко остаются следы.