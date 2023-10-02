Отличие авто С-класса от D-класса

Класс автомобиля – разделение транспортных средств по ряду критериев, на которые опирается покупатель при выборе. Основными параметрами классификации являются функционал, габариты, комфорт. Общепринятой таблицей классов авто считается европейский вариант, который используется производителями при выпуске машин на мировой авторынок.

За основу европейской классификации транспортных средств взяты габариты. Согласно этому разделению выделяются основные классы:

А – модели «мини» в пределах 3,6х1,6 м;

B — компактные городские машины до 3,9х1,7 м;

C – средний сегмент с размерами 4,3х1,8 м;

D – крупные легковики-семейники до 4,6х1,8 м;

E – ТС бизнес-класса 4,6х1,8 м;

F – премиальные модели длиной более 5 м;

J – кроссоверы и внедорожники;

M – минивэны с основой класса В или С;

L – минивэны повышенной комфортности.

S, G, H – спорт-купе, спорткары с узкой зоной за передним рядом, спорткары с откидным верхом.

Большинство покупателей для городской местности и семейного использования предпочитают два самых популярных класса – C и D. Если вы заинтересованы в покупке качественного и недорогого автомобиля, определиться с выбором вам поможет подборка лучших бу авто среднего класса.

Авто C класса

В категорию С класса входят автомобили «гольф» и «медиум», адаптированные как для езды в тесных городских условиях, так и по трассе.

К основным отличительным особенностям этого сегмента относятся:

вместимость до 5 человек;

объем двигателя 2л;

вместительный багажный отсек (500 л и более);

кузов хэтчбек или седан;

мощность до 220 л.с.

С класс является универсальным, сочетая в себе отличный функционал, удовлетворительные параметры и доступную цену.

Авто D класса

Эти автомобили можно назвать «золотой серединой», объединившей в себе лучшие показатели объема кузова, багажника, просторности салона, функциональных удобств для водителя и пассажиров.

Большие авто Д класса обладают достоинствами:

ставка концернами сделана на комфорт и полную комплектацию;

увеличены требования к надежности сборки;

устойчивость, динамика и достойные ходовые характеристики;

тип кузова седан;

мощность до 249 л.с.

Универсалы и седаны-полноразмерники, которые входят в эту группу, по праву можно отнести к престижной категории, за что они становятся востребованными в качестве корпоративных машин.

С класс vs D класс: сравнение авто

Столкнувшись с выбором автомобилей среднего класса, многие потенциальные покупатели ощущают противоречивые мнения. В особенности сложности возникают, если транспортное средство имеет переходящие параметры с одного класса в другой.

Сравнительный анализ машин двух сегментов поможет выяснить основные отличия и принять правильное решение при покупке.

Ощущение комфорта

Во время путешествий на дальние расстояния пять пассажиров в машине класса С будут ощущать скованность и усталость, а в авто класса Д при аналогичных условиях такому же количеству людей будет комфортно и просторно.

Содержание и ремонт

Из-за дороговизны комплектующих, материалов и лакокрасочного покрытия машины D класса обходятся в обслуживании дороже, чем аналоги класса ниже.

Расход топлива

С увеличением массы больших универсалов из-за больших габаритов для авто класса Д требуются более мощные силовые агрегаты, что влечет за собой повышение потребления топлива.

Стоимость на рынке

Если авто С класса относится к бюджетным предложениям авторынков, то машины Д класса можно смело отнести к среднему ценовому диапазону.

Техническая оснастка

С точки зрения технической стороны транспорт класса Д имеет более расширенный ряд двигателей и трансмиссий, чем в вариативности машин класса С.

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