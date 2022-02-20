Что такое книга в твердом переплете?

Преимущества переплета в твердом переплете

Прочный. Твердый переплет — лучший вариант, если вы хотите напечатать книгу, которая будет в идеальном состоянии годами.

Разнообразие применений. Книги в твердом переплете могут использоваться для большинства проектов (если они имеют минимум 40-50 страниц.)

Профессионально. Книга в твердом переплете представляет собой гораздо более профессиональный проект, чем другие виды переплета. Независимо от того, будет ли готовый продукт для школы или для продажи, переплет в твердом переплете сделает этот дополнительный шаг, чтобы обеспечить изысканный и профессиональный вид.

Когда следует использовать переплет в твердом переплете?

Переплет в твердом переплете идеален для книг объемом не менее 40-50 страниц до 596 страниц. Этот вариант отлично подходит для ежегодников и учебников, или для всего, что может найти широкое применение, поскольку долговечность гарантирует, что он выдержит испытание временем.

Название «идеальный» переплет происходит от разреза страниц. Все страницы, включая обложку, обрезаны до одинакового размера и, следовательно, выстроены «идеально».

Идеальное переплетение является экономичной альтернативой твердому переплету и все еще является отличной формой представления книг. Мало того, что дешевле производить совершенные переплетные книги, но и дешевле отправлять их по сравнению с переплетами.