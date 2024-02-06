Кофе по-ирландски, как из Старбакс

В нашем городе нет ни одного кафе, где умеют вкусно готовить кофе по-ирландски. А всё потому, что у нас его делают по оригинальному рецепту: с добавлением виски. Однажды попробовав этот напиток в Старбакс, я буквально влюбилась. Не раз пыталась воссоздать его нежный вкус дома, пока не наткнулась в Сети на правильный рецепт. Сегодня поделюсь им с вами!

Чашечкой сладкого ирландского кофе в стиле Старбакс я начинаю день. Бывает, на одной порции не останавливаюсь. Готовлю напиток и после тяжелого рабочего дня, чтобы расслабится и успокоить нервы. Никакого десерта к такому кофе не нужно! Он вполне заменяет и пирожное, и печенье.

Как приготовить кофе по-ирландски на домашней кухне

Этот рецепт под силу не только счастливым обладателям кофемашин, но и владельцам обычных турок. Знакомьтесь со скромным списком ингредиентов и приступайте к эксперименту!

Ингредиенты

Эспрессо50 г Сироп «Бейлис»15 мл Карамельный сироп15 мл Сливки100 г

Приготовление

Сварите порцию эспрессо так, как вы обычно это делаете. Перелейте его в большую чашку и введите в него карамельный сироп и «Бейлис». Перемешайте ингредиенты. Далее добавьте к кофе взбитые сливки. Если у вас их нет, можете использовать обычные. Для этого перелейте сливки комнатной температуры в миску и взбивайте их блендером или венчиком, пока те немного загустеют. Аккуратно введите сливки в горячий кофе с сиропами. Чтобы сливки не свернулись в горячем напитке, добавьте к ним при взбивании немного какао-порошка.

Кофе по-ирландски готов! Конечно, в легендарном кафетерии его обычно подают в большом стакане с огромным количеством взбитых сливок. Если хотите полностью воссоздать эффект Старбакс, обзаведитесь аэрозолем со взбитыми сливками. Ими можно украшать не только кофе, но и выпечку. Торты и пирог, к примеру. Готовьте с удовольствием!