Что такое лицензия частного пилота? — Привилегии, требования и правомочность

Могу ли я получить оплату за полет с сертификатом частного пилота?

Нет, вы не можете выполнять функции командира самолета за вознаграждение или по найму, а также воздушного судна, перевозящего пассажиров или имущество за вознаграждение или по найму. Тем не менее, вы можете выступать в качестве КВС воздушного судна и получать пропорциональную или равную часть эксплуатационных расходов (только топливо, масло, аэропортовые расходы и арендная плата) от других лиц, находящихся на борту воздушного судна, при условии, что вы не платить меньше, чем пропорциональная доля.

А благотворительные акции?

Имея сертификат частного пилота, вы можете выступать в качестве командира самолета, буксирующего планер, летать на благотворительные, некоммерческие или общественные мероприятия, или помогать в поиске и определении местоположения и получать компенсацию за топливо, масло, аэропорт. расходы, арендная плата.

Любые другие возможности?

Продавец самолетов, который также имеет сертификат частного пилота и имеет не менее 200 часов, может выступать в качестве командира воздушного судна при демонстрации самолета заказчику. Кроме того, вы даже можете выступать в роли летчика-испытателя (с некоторыми ограничениями).

Сколько времени нужно, чтобы получить лицензию частного пилота?

Количество времени, необходимое для получения сертификата частного пилота, варьируется и в значительной степени зависит от погоды, наличия свободных мест, финансов и того, как часто студент может летать. В быстро развивающейся программе сертификат пилота можно получить примерно за два месяца . Для других студентов, которые могут летать только время от времени, получение сертификата пилота может занять пару лет.