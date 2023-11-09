Только не на воде: как правильно варить рис

Рис – один из самых популярных гарниров на наших столах. Впрочем, далеко не все знают, что варят его неправильно.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Рис вполне заслуженно считается одним из самых популярных продуктов в мире. Это универсальный гарнир, который будет уместен практически для любых случаев.

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Обычно рис варят на воде, но есть еще один особый способ, который подарит блюду неповторимый вкус и аромат. Если вы любите эксперименты, то следует попробовать использовать бульон.

Первое, что вы получите, это уникальные вкусовые оттенки. Просто заменив воду на бульон, вы получите гораздо больше, чем просто сухой гарнир, над которым еще придется поработать.

Кроме того, бульон придаст блюду питательность, ведь благодаря варке из мяса и овощей он получает много белков, витаминов и минералов.

Как варить рис на бульоне

На самом деле, здесь нет ничего сложного. Сначала промываем рис под проточной водой, чтобы крупа была чистой.

Затем насыпаем ее в кастрюлю и заливаем бульоном. Пропорции – 1 к 2. Накрываем крышкой и начинаем варить. Как только бульон закипит – убавляем огонь до минимума.

Когда рис будет готов, не спешите сразу накладывать его в тарелки, а дайте побыть еще 10 минут в кастрюле. Лучше всего варить рис на домашнем бульоне, ведь так вы получите гарантию, что ваше блюдо – высочайшего качества.