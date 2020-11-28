Что такое мягкие окна?

Для большинства альтанка – любимое место в приватизированном доме или на дачном участке, где можно провести отдых компанией, устроить домашний обед или вечерами выпить чаю на чистом воздухе. Однако в открытых конструкциях такое времяпровождение возможно исключительно летом, а в большинстве случаев даже в тёплые периоды мешает непогода. Благодаря этому если вы желаете всегда удобно провести время, прекрасного варианта, чем гибкие окна для альтанок, вам просто не найти. Также вас может заинтересовать мягкие окна из ПВХ, подробнее на сайте компании myagkie.com.

Подобного рода конструкции имеют множество положительных качеств, но основное состоит в том, что вы можете их легко устанавливать тогда, когда они необходимы, и также быстро убирать за ненужностью. Рассмотрим детальнее все специфики подобного варианта остекления.

Специфики и назначение

Гибкие окна делаются из ПВХ или светопрозрачного полимерного этилена. В большинстве случаев для подобного остекления применяются пропитанные акрилом непрозрачные многоцветные или в один тон ткани. При большом желании можно наносить на пленку печать. Чтобы сделать лучше внешний вид, можно использовать цветную окантовку конструкции.

Подобные изделия можно выбрать в профильной фирме или изготовить собственноручно: монтаж вполне прост, и его сумеет сделать даже человек, который не имеет широкого опыта в строительной сфере. Ставить их можно на проемы почти что любых габаритов и форм.

Гибкие окна очень часто применяются тогда, когда альтанку нужно «законсервировать» на холодный период, а в жаркий период времени проемы оставить открытыми. В большинстве случаев ими закрывают лишь часть проемов, чтобы при непогоде можно было спрятаться от дождя за светопрозрачным укрытием, которое при этом не закрывает обзор. Этот метод распространен не только для альтанок в приватизированных домах, но и тех, что находятся на территории ресторанных комплексов или мест для отдыха.

Важные достоинства гибких окон

Гибкие окна владеют массой положительных качеств. Ключевые из них:

быстрый и обычный монтаж;

низкая цена;

высокая способность пропускать свет;

открытый обзор;

экологическая безопасность;

пожаростойкость (у определенных моделей);

стойкость к образованию плесени;

изящность;

хорошая защита от факторов извне.

Из всех комбинаций остекления, которые можно задействовать для альтанок, гибкие окна являются самым недорогим. Производители в наше время предлагают изделия, которые берегут собственные характеристики очень высокого качества при температуре от –40 °С до +80 °С и при этом прекрасно защищают пространство внутри. Эксплуатационный срок подобных окон может составлять от пяти лет и достигает десяти-пятнадцати лет.

Как выполняется монтаж гибких окон?

Как мы говорили, гибкие окна для альтанок можно выбрать в профильной фирме. Вы можете либо выбрать монтаж «под ключ», и вот тогда всю работу – от замеров до установки – выполнят профессионалы; либо приобрести именно материал и фурнитуру и реализовать данную процедуру собственными руками. Для установки применяются нестандартные крепления, которые выбираются в зависимости от материала, из которого сделана ключевая конструкция, и еще возможностей по открытию и закрытию окон.

Есть три ключевых варианта крепежа:

при помощи поворотных скоб;

при помощи скоб и ремешков;

при помощи раздвигающийся системы.

Система поворотных скоб считается очень простым способом, при котором по периметру скобы с механизмом поворотного типа ставятся через люверсы, находящиеся на одинаковом расстоянии. При их повороте полотнище натягивается, окно крепится в необходимом положении.

Второй способ подразумевает надевание отверстий окна на скобы и их фиксацию специализированными ремешками с застежкой, которыми изменяется натяжение.

Откатная система используется именно там, где непроницаемость не требуется, зато немаловажна внешний вид: в павильонах, кафе и т. д. Панели в подобном случае двигаются с помощью направляющих и роликов.