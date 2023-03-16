Что такое независимая оценка имущества в Москве

Независимая оценка имущества — это процесс определения рыночной стоимости объекта недвижимости или движимого имущества, проводимый независимым оценщиком, который не имеет никаких связей с продавцом, покупателем или стороной, заинтересованной в данной сделке. Если вас интересуют услуги по оценке, то рекомендуем перейти на сайт оценочной компании urdis.ru.

Такая оценка может проводиться по различным причинам, например, при продаже или покупке недвижимости, при распределении наследства или разводе, при получении кредита на основе залога имущества, при проведении бухгалтерской отчетности и т.д.

Оценка имущества проводится на основе объективных критериев, таких как расположение объекта, его состояние, технические характеристики, рыночная конъюнктура и т.д. Оценщик оценивает все эти факторы и выдает заключение о рыночной стоимости имущества.

Независимая оценка имущества помогает защитить интересы всех сторон сделки, обеспечивая объективную информацию о рыночной стоимости имущества.

В каких случаях следует провести независимую экспертную оценку?

Независимая оценка в Москва может потребоваться в различных ситуациях, включая:

При купле-продаже недвижимости или движимого имущества: независимая оценка может помочь определить рыночную стоимость имущества и защитить интересы продавца и покупателя. При получении кредита на основе залога: банки часто требуют независимой оценки имущества, которое будет выступать в качестве залога, чтобы убедиться в его реальной стоимости. При разделе имущества при наследстве или разводе: независимая оценка поможет справедливо распределить имущество между наследниками или бывшими супругами. При регистрации права собственности на недвижимость: независимая оценка может потребоваться для определения налоговой базы при регистрации права собственности на недвижимость. При страховании имущества: независимая оценка поможет определить страховую сумму и справедливую стоимость имущества для целей страхования. При банкротстве: независимая оценка может потребоваться для определения стоимости имущества компании или частного лица при банкротстве.

В целом, независимая экспертная оценка имущества может потребоваться в любой ситуации, когда необходимо установить его рыночную стоимость.