ГлавнаяРецептыПраздники не за горами: как приготовить настоящую гуцульскую колбасу — названы точные пропорции мяса Праздники не за горами: как приготовить настоящую гуцульскую колбасу — названы точные пропорции мяса На чтение: 2 минуты Настоящая гуцульская колбаса – от одного названия текут слюнки. Сохраните этот рецепт, ведь праздники совсем скоро и вы точно захотите приготовить такую вкуснятину. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сочная, пряная – все это о колбасе по-гуцульски. Это традиционное блюдо из мяса свинины, которое имеет характерный аромат и вкус. Хотя колбасу и готовят в разных регионах Украины, но особенно она популярна в Карпатах. Интересно «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Рецепт гуцульской колбасы Время: 2 часа Порций: 6 Невероятный вкус и аромат / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 килограмма свинины; – полкилограмма говядины; – 1 килограмм сала; – 1 чайная ложка красного молотого перца; – 1 столовая ложка паприки сладкой.; – 1 чайная ложка перца черного молотого.; – 45 грамм соли; – 3 чайные ложки сахара.; – 1 чайная ложка тимьяна.; – 1 головка чеснока. Порадувати кохану людину чимось апетитним і водночас поживним – легко. Салати з крабовими паличками від ТМ “Водний Світ” — ідеальний варіант, адже це швидко, корисно і завжди смачно! Приготовление: Сало и свинину нарежьте на мелкие кубики. Говядину перемелите в фарш. В большой миске соедините все мясо и тщательно перемешайте. Добавьте все специи и тщательно снова вымешайте. Накройте фарш пищевой пленкой и отправьте в холодильник на двое суток. По прошествии времени добавьте в фарш пропущенный через пресс чеснок. Для того, чтобы колбаса держала форму, фарш нужно хорошо «отбить». Кишку предварительно замочите и хорошо промойте. Начините фаршем. Отправьте колбасу в коптильню. Она должна коптиться в течение 4 часов, каждые два часа колбасу нужно переворачивать. Как вкусно приготовить гречку: проверенный рецепт. Поделитесь с друзьями