Праздники не за горами: как приготовить настоящую гуцульскую колбасу — названы точные пропорции мяса

Настоящая гуцульская колбаса – от одного названия текут слюнки. Сохраните этот рецепт, ведь праздники совсем скоро и вы точно захотите приготовить такую вкуснятину.

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Сочная, пряная – все это о колбасе по-гуцульски. Это традиционное блюдо из мяса свинины, которое имеет характерный аромат и вкус. Хотя колбасу и готовят в разных регионах Украины, но особенно она популярна в Карпатах.

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Рецепт гуцульской колбасы

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Невероятный вкус и аромат / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 килограмма свинины;

– полкилограмма говядины;

– 1 килограмм сала;

– 1 чайная ложка красного молотого перца;

– 1 столовая ложка паприки сладкой.;

– 1 чайная ложка перца черного молотого.;

– 45 грамм соли;

– 3 чайные ложки сахара.;

– 1 чайная ложка тимьяна.;

– 1 головка чеснока. Порадувати кохану людину чимось апетитним і водночас поживним – легко. Салати з крабовими паличками від ТМ “Водний Світ” — ідеальний варіант, адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

Сало и свинину нарежьте на мелкие кубики. Говядину перемелите в фарш. В большой миске соедините все мясо и тщательно перемешайте. Добавьте все специи и тщательно снова вымешайте. Накройте фарш пищевой пленкой и отправьте в холодильник на двое суток. По прошествии времени добавьте в фарш пропущенный через пресс чеснок. Для того, чтобы колбаса держала форму, фарш нужно хорошо «отбить». Кишку предварительно замочите и хорошо промойте. Начините фаршем. Отправьте колбасу в коптильню. Она должна коптиться в течение 4 часов, каждые два часа колбасу нужно переворачивать.

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