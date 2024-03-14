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Праздники не за горами: как приготовить настоящую гуцульскую колбасу — названы точные пропорции мяса

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Праздники не за горами: как приготовить настоящую гуцульскую колбасу — названы точные пропорции мяса

Настоящая гуцульская колбаса – от одного названия текут слюнки. Сохраните этот рецепт, ведь праздники совсем скоро и вы точно захотите приготовить такую вкуснятину.

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Сочная, пряная – все это о колбасе по-гуцульски. Это традиционное блюдо из мяса свинины, которое имеет характерный аромат и вкус. Хотя колбасу и готовят в разных регионах Украины, но особенно она популярна в Карпатах.

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Рецепт гуцульской колбасы

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Праздники не за горами: как приготовить настоящую гуцульскую колбасу - названы точные пропорции мяса

Невероятный вкус и аромат / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 килограмма свинины;
– полкилограмма говядины;
– 1 килограмм сала;
– 1 чайная ложка красного молотого перца;
– 1 столовая ложка паприки сладкой.;
– 1 чайная ложка перца черного молотого.;
– 45 грамм соли;
– 3 чайные ложки сахара.;
– 1 чайная ложка тимьяна.;
– 1 головка чеснока. Порадувати кохану людину чимось апетитним і водночас поживним – легко. Салати з крабовими паличками від ТМ “Водний Світ” — ідеальний варіант, адже це швидко, корисно і завжди смачно!

Приготовление:

  1. Сало и свинину нарежьте на мелкие кубики.
  2. Говядину перемелите в фарш.
  3. В большой миске соедините все мясо и тщательно перемешайте.
  4. Добавьте все специи и тщательно снова вымешайте.
  5. Накройте фарш пищевой пленкой и отправьте в холодильник на двое суток.
  6. По прошествии времени добавьте в фарш пропущенный через пресс чеснок.
  7. Для того, чтобы колбаса держала форму, фарш нужно хорошо «отбить».
  8. Кишку предварительно замочите и хорошо промойте.
  9. Начините фаршем.
  10. Отправьте колбасу в коптильню.
  11. Она должна коптиться в течение 4 часов, каждые два часа колбасу нужно переворачивать.

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