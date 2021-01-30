Что такое офсетная и цифровая печать?

Печать полиграфии остается востребованной услугой, потому что печатная продукция – эффективный способ рекламы, воздействующий на потребителя. Типографии предлагают различные способы печати и постпечатной обработки листовок, флаеров и каталогов, из которых заказчик может выбрать наиболее оптимальный.

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Отличия способов

Офсетная и цифровая печать отличаются методом нанесения изображения на материал. Офсет – это непрямой перенос: отпечатываемое содержимое вначале передается на специальную форму и только потом – на бумагу. Минимальный тираж, в зависимости от оборудования, составляет 250-500 единиц.

Цифровая печать – технически более простой способ, для которого не требуются печатные формы. Изображения создают на носителе, без промежуточного переноса.

Офсет подходит, если требуется:

напечатать продукцию крупным тиражом;

получить полноцветные изображения без ограничения в цветах;

нанести изображение не на стандартную бумагу.

Цифровая печать применяется для небольших тиражей, которые необходимо подготовить в кратчайшие сроки. Этот метод позволяет оперативно напечатать изделия небольшого формата: листовки, флаеры, пригласительные. Цифровая печать делает возможным и рентабельным создание тиража от одной единицы.

Преимущества и недостатки методов

К достоинствам офсета относят:

возможность печати на бумагах разного типа, самоклеющихся материалах, виниле, картоне, пластике;

высокое качество печати, идеально точную передачу цвета и контрастности изображения;

высокую скорость печати, которую обеспечивает современное оборудование;

возможность напечатать большой тираж и сэкономить при этом средства.

Недостатки метода:

трудоемкий и длительный процесс предпечатной настройки, который делает нерентабельной печать малыми тиражами;

сложности внесения изменений в макет при обнаружении ошибок или неточностей, так как офсетную форму придется полностью менять.

Преимущества цифровой печати:

возможность отпечатывания полиграфической продукции малым тиражом (от одного экземпляра);

быстрое внесение корректировок в макет при обнаружении неточностей или ошибок;

высокие показатели цветопередачи;

скорость изготовления продукции.

К недостаткам метода относят неприменимость для выпуска крупных тиражей, ограниченное количество цветов, ограничение по максимальному формату (до А3), работу только с мелованной бумагой.

При выборе конкретного метода печати нужно учитывать, с какой целью производится типографская продукция и какой требуется тираж.