Что такое офсетная и цифровая печать?

Печать полиграфии остается востребованной услугой, потому что печатная продукция – эффективный способ рекламы, воздействующий на потребителя. Типографии предлагают различные способы печати и постпечатной обработки листовок, флаеров и каталогов, из которых заказчик может выбрать наиболее оптимальный.
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Отличия способов
Офсетная и цифровая печать отличаются методом нанесения изображения на материал. Офсет – это непрямой перенос: отпечатываемое содержимое вначале передается на специальную форму и только потом – на бумагу. Минимальный тираж, в зависимости от оборудования, составляет 250-500 единиц.
Цифровая печать – технически более простой способ, для которого не требуются печатные формы. Изображения создают на носителе, без промежуточного переноса.
Офсет подходит, если требуется:
- напечатать продукцию крупным тиражом;
- получить полноцветные изображения без ограничения в цветах;
- нанести изображение не на стандартную бумагу.
Цифровая печать применяется для небольших тиражей, которые необходимо подготовить в кратчайшие сроки. Этот метод позволяет оперативно напечатать изделия небольшого формата: листовки, флаеры, пригласительные. Цифровая печать делает возможным и рентабельным создание тиража от одной единицы.
Преимущества и недостатки методов
К достоинствам офсета относят:
- возможность печати на бумагах разного типа, самоклеющихся материалах, виниле, картоне, пластике;
- высокое качество печати, идеально точную передачу цвета и контрастности изображения;
- высокую скорость печати, которую обеспечивает современное оборудование;
- возможность напечатать большой тираж и сэкономить при этом средства.
Недостатки метода:
- трудоемкий и длительный процесс предпечатной настройки, который делает нерентабельной печать малыми тиражами;
- сложности внесения изменений в макет при обнаружении ошибок или неточностей, так как офсетную форму придется полностью менять.
Преимущества цифровой печати:
- возможность отпечатывания полиграфической продукции малым тиражом (от одного экземпляра);
- быстрое внесение корректировок в макет при обнаружении неточностей или ошибок;
- высокие показатели цветопередачи;
- скорость изготовления продукции.
К недостаткам метода относят неприменимость для выпуска крупных тиражей, ограниченное количество цветов, ограничение по максимальному формату (до А3), работу только с мелованной бумагой.
При выборе конкретного метода печати нужно учитывать, с какой целью производится типографская продукция и какой требуется тираж.