Нежная отварная курочка и сочный болгарский перец — чудесное сочетание. Закуска с данными ингредиентами поражает своим восхитительным вкусом. Именно потому такой простой, но в то же время безумно аппетитный салат с курицей и перцем по-еврейски должен стать частью вашей кулинарной коллекции.

Для придания этой закуске пикантности добавьте в нее маринованный красный лук. С таким дополнительным ингредиентом блюдо получится просто улетным. Оторваться от него будет невозможно.

Как приготовить аппетитный салат с курицей и перцем

Рекомендуем отварить куриное филе заранее и оставить его до полного остывания в бульоне. Тогда мясо будет чрезвычайного сочным. Ну а если вы сварите его с добавлением лаврового листа и черного душистого перца, филе получится еще и максимально ароматным.

Ингредиенты

Куриное филе500 г Болгарский перец500 г Лук2 шт. Майонез4 ст. л. Вода4 ст. л. Яблочный уксус2 ст. л. Сахар1 ч. л. Соль1 ч. л. Укроп по вкусу

Приготовление

Маринуем красный лук. Очищаем его от шелухи. Нарезаем лук тонкими полукольцами. Переходим к приготовлению самого маринада.В небольшую мисочку вливаем воду и яблочный уксус. Всыпаем соль и сахар. Хорошенько всё перемешиваем. В полученный маринад выкладываем красный лук. Оставляем овощ при комнатной температуре на 20 минут. За это время дважды его перемешиваем для равномерного маринования.Отвариваем куриное филе в подсоленной воде до готовности. Даем ему полностью остыть. Затем разделяем мясо на волокна. Промываем под проточной водой укроп. Мелко его нарезаем. Тщательно промываем болгарский перец. Обсушиваем его, используя бумажное полотенце. Удаляем семена. Нарезаем сладкий перец соломкой.В большой салатник выкладываем курицу. Всыпаем к ней болгарский перец и укроп. Отжимаем красный лук от маринада и сока. Добавляем его к соединенным ингредиентам. Заправляем салат майонезом. Всыпаем черный молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешиваем все ингредиенты. Потрясающая закуска готова!

Можете еще досолить салат по своему вкусу. Однако это может быть лишним. Ведь соли от маринованного лука и майонеза вполне достаточно. Если вам пришлась по душе такая идея для быстрого и вкусного салата, поделитесь ею с близким.