Медицинские работники, включая врачей, практикующих медсестер и помощников врачей, подвержены профессиональному выгоранию. С 1970 года, когда выгорание было впервые описано в научной литературе, этому многогранному явлению посвящены тысячи концептуальных статей и эмпирических исследований. Что такое профессиональное выгорание узнаете тут https://pg11.ru/chto-takoe-professionalnoe-vygoranie.

К сожалению, большинство организаций здравоохранения вкладывают мало ресурсов в профилактику или лечение эмоционального выгорания, а многие администраторы и руководители не имеют фундаментального образования по этой теме. В этой статье мы исследуем концепцию выгорания, обсудим масштаб проблемы и порекомендуем стратегии для отдельных лиц и организаций по управлению его последствиями.

Определение выгорания

Постоянное воздействие медицинского работника на пациентов, находящихся в бедственном положении, может привести к состояниям, известным как усталость от сострадания, вторичный травматический стресс или заместительная травма, которые могут привести к синдрому, называемому профессиональным выгоранием. Процесс « выгорания » относится к прогрессивному состоянию, которое возникает в результате кумулятивного воздействия как сопереживания страданиям других, так и стремления к их выздоровлению.

Научные исследования показали, что профессиональное выгорание включает в себя три симптома : (1) эмоциональное истощение, (2) деперсонализацию и (3) снижение личных достижений. В целом симптомы профессионального выгорания напоминают симптомы посттравматического стрессового расстройства и могут также включать навязчивые мысли, ночные кошмары, связанные с работой, бессонницу, хроническую раздражительность, утомляемость, трудности с концентрацией внимания, избегание пациентов или рабочих событий, повышенную бдительность и вспышки гнева. Эти симптомы могут привести к серьезным последствиям для медицинских работников, включая проблемное употребление алкоголя, разорванные отношения и суицидальные мысли.

Кто находится в группе риска?

Медицинские работники подвержены большему риску профессионального выгорания, чем население в целом. Клиницисты отделений неотложной помощи, поставщики первичной медико-санитарной помощи, хирурги и специалисты в области психического здоровья, как правило, сообщают о более высоких показателях симптомов эмоционального выгорания. Более молодые поставщики медицинских услуг и те, у кого есть дети, также подвергаются повышенному риску . Медицинские работники, которые чувствуют себя недооцененными и неуважаемыми со стороны своих коллег или организации-работодателя, также подвергаются большему риску развития симптомов эмоционального выгорания.