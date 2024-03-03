Сахарный пирог с творогом: пошаговый рецепт вкусного десерта

Пирог по этому рецепту получается очень нежный и вкусный. И приготовить его просто.

Пирог по этому рецепту получается очень нежный и вкусный. Ингредиенты для этого пирога понадобятся самые простые. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Сахарный пирог с творогом

Ингредиенты:

Для теста:

сухие дрожжи — 5 г;

молоко теплое — 100 мл;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 8 г;

соль — ¼ ч. л;

два яйца;

сливочное мягкое масло — 100 г;

крахмал — 1 ч. л;

мука — 200 г.

Для начинки:

сыр сухой — 250 г;

желток яичный — 1 шт;

сливочное масло холодное — 50 г;

ванильный сахар — 2 ч. л;

сахар -5 ст. л;

сливки 20% — 250 мл.

Сначала готовьте тесто. Щепотку сахара из общего веса для теста, смешайте с дрожжами и теплым, заранее подогретым до температуры 38-40 градусов молоком. Перемешайте, накройте на 10 минут. Когда появится пена, значит дрожжи сработали, добавьте оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте яйца комнатной температуры и тщательно перемешайте.

Добавьте очень мягкое сливочное масло и перемешайте. Добавьте треть муки и крахмала, масло начнет расходиться. Перемешайте и досыпьте оставшуюся муку.

Часть муки оставьте под конец. Тесто должно получиться как тесто для оладий. Оставьте тесто в тепле, собирая со стенок посуды все остатки. Через час оно поднимется вдвое и станет пузыриться больше.

Тесто с помощью лопатки переложите в форму диаметром 27 см, смазанную сливочным маслом. Разровняйте и снова дайте подняться, оставив на 20 минут.

Пока поднимается, сделайте начинку. Очень сухой творог смешайте с желтком одного яйца, если творог влажный, то лучше смешать с крахмалом. Добавьте немножко обычного сахара и ванильного. Перемешайте.

Когда тесто пирога снова слегка подрастет, смажьте руку маслом, чтобы не добавлять больше муки и осадите тесто, касаясь пальцами дна формы.

Поверх тонким слоем разложите сыр. Слой обязательно должен быть тонким, чтобы тесто смогло подниматься во время выпекания. Сверху натрите сливочное холодное масло и засыпьте оставшимся сахаром.

Снова дайте постоять пирогу перед выпечкой 10 минут. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 градусов. Выпекайте сахарный пирог 20 минут.

Достаньте пирог из духовки и полейте теплыми сливками. Снова поставьте в духовку еще на 10 минут при той же температуре. Подавайте пирог горячим. А после остывания сливки станут нежными, как крем.

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