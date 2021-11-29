Что такое старческая агрессия и как она проявляется

Яркими проявлениями агрессии являются негативное отношение к окружающим, знакомым и незнакомым людям любым переменам. В отдельных случаях человек становится безучастным ко всему, но апатия резко сменяется гневом, когда окружающие вторгаются в его свободное пространство или пытаются оказать помощь.

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Как помочь человеку с проявлениями старческой агрессии

Проявления агрессивного поведения в пожилом возрасте важно рассматривать как общие или специфические симптомы развития заболеваний. Если в домашних условиях сложно справиться с синильной агрессией, недостаточно навыков и практики, состояние здоровья близкого ухудшается лучше обратиться за профессиональной помощью.

Выбрав хороший и специализированный частный пансионат легко обеспечить пожилому человеку достойный уход и высокое качество жизни. Проживание в кругу сверстников, регулярные занятия и реабилитация, социализация и комфортные условия проживания помогают снизить уровень агрессии.

Кроме этого, важно посетить врача, который сможет разработать план лечения по поставленному диагнозу, и подобрать меры профилактики. Частные дома престарелых в Московской области, входящие в сеть обеспечивают соблюдение всех врачебных рекомендаций и оказание психологической поддержки пациентам.