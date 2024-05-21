Идеальный рецепт шоколадных маффинов . Шикарный вкус

Маффины — это небольшие кексы, которые обычно готовятся с использованием различных начинок и наполнителей. Они популярны во многих странах мира и имеют богатую историю, которая восходит к древним временам.

Точное происхождение маффинов неизвестно, но есть несколько теорий на этот счёт. Одна из них гласит, что маффины были изобретены в Англии, где они изначально представляли собой небольшие булочки, приготовленные из остатков теста. Другая теория утверждает, что маффины пришли из Франции, где их называли «moufflet», что означает мягкий хлеб. В любом случае, маффины быстро распространились по всему миру и стали популярным десертом.

Испечем домашние маффины с шоколадом.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар — 150 г;

ванилин — 10 г;

молоко — 200 мл;

растительное масло — 120 г;

какао — 40 г;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 250 г;

шоколад — 50 г.

Приготовление шоколадных маффинов:

Яйца взбиваем миксером, постепенно добавляем сахар, ванилин, растительное масло и молоко. Просеиваем в отдельную миску муку, разрыхлитель и какао, смешиваем.

Высыпаем сыпучие ингредиенты в яичную массу, перемешиваем до однородности. Измельчаем шоколад, добавляем в тесто.

Выкладываем тесто в формы для маффинов на ½ часть.

Выпекаем при 170 градусах 20-25 минут.

Получаются шоколадные классические маффины. Отличный десерт к чаепитию.