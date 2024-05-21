Идеальный рецепт шоколадных маффинов . Шикарный вкус

Маффины — это небольшие кексы, которые обычно готовятся с использованием различных начинок и наполнителей. Они популярны во многих странах мира и имеют богатую историю, которая восходит к древним временам.
Точное происхождение маффинов неизвестно, но есть несколько теорий на этот счёт. Одна из них гласит, что маффины были изобретены в Англии, где они изначально представляли собой небольшие булочки, приготовленные из остатков теста. Другая теория утверждает, что маффины пришли из Франции, где их называли «moufflet», что означает мягкий хлеб. В любом случае, маффины быстро распространились по всему миру и стали популярным десертом.
Испечем домашние маффины с шоколадом.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- ванилин — 10 г;
- молоко — 200 мл;
- растительное масло — 120 г;
- какао — 40 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- мука — 250 г;
- шоколад — 50 г.
Приготовление шоколадных маффинов:
Яйца взбиваем миксером, постепенно добавляем сахар, ванилин, растительное масло и молоко. Просеиваем в отдельную миску муку, разрыхлитель и какао, смешиваем.
Высыпаем сыпучие ингредиенты в яичную массу, перемешиваем до однородности. Измельчаем шоколад, добавляем в тесто.
Выкладываем тесто в формы для маффинов на ½ часть.
Выпекаем при 170 градусах 20-25 минут.
Получаются шоколадные классические маффины. Отличный десерт к чаепитию.