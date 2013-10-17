Что такое теплый пол и конвектор? Что выбрать?

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Пол с подогревом, особая система обогрева, монтируемая между черновым полом и напольным покрытием. Эта система укладывается под любое покрытие, как под метлах, так и под паркет. Существует два типа теплых полов — водяной или электрический пол. Чем отличаются эти системы обогрева, в чем их преимущества и недостатки?

Принцип электрического обогрева заключается в том, что в тепло трансформируется электрическая энергия. Основным элементом обогрева является кабель,который нагревается при прохождении электрического тока. Нагревательная жила кабеля сделана из материалов с высоким сопротивлением, что повышает коэффициент нагрева кабеля, а соответственно и выделяемое тепло. Срок годности кабеля очень высокий. Кабель устанавливается под напольным покрытием, при этом на поверхности остается только датчик температуры, с помощью которого регулируется температура в помещении. Потребляемая энергия составляет 50 -130 Вт/м2 в зависимости от температуры, установленной датчиком. Рекомендуем вам купить теплый пол в Украине в сети магазинов https://graviterm.com.ua/.

Недостатком является наличие электромагнитных излучений. Однако и этот вопрос решаем. Использование двужильного нагревательного кабеля сводит к минимуму эти излучения. Это происходит за счет того, что использование второй жилы позволяет компенсировать встречные электромагнитные колебания. Надо отметить что излучения при использовании одножильного кабеля ниже предельно допустимой нормы в 60 раз (по СНИП),а двужильного — в 300 раз. Отсюда электрический теплый пол можно считать экологически безопасным.

Имеют различия водяной или электрический пол. Принцип водяного обогрева заключается в том, что источником тепла является вода, проходящая по трубам, установленным под полом. Основным элементом обогрева в данном случае служат полимерные трубы, заполняемые горячей водой. Вода подается либо по системе горячего водоснабжения, либо от центрального отопления. Недостатком считается необходимость установки водяного насоса, т.к. при падении давления в системе водоснабжения без него не обойтись. А так же вода, проходящая по трубам теплого пола охлаждается и попадает в соседнюю квартиру охлажденной, тем самым забирая тепло у соседей.