Описание приготовления:

Холодный сказочный торт "Дракон" таит в себе мягкие воздушные бисквиты, покрытые сливочным кремом, с вкусной клубничной начинкой. От кусочка новогоднего торта никто не в силах отказаться! Готовится десерт быстро и просто, главное — заранее сделать пару заготовок.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Мука / Маскарпоне Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 6 Штук (по 3 штуки на 2 коржа)

Сахар 300 Грамм (по 150 грамм для коржа)

Мука пшеничная 260 Грамм (по 130 грамм для коржа)

Соль 2 Щепотки

Масло растительное 40 Миллилитров

Масло сливочнoe 200 Грамм (для крема)

Сахарная пудра 200 Грамм (для крема)

Маскарпоне 400 Грамм (для крема)

Клубника 200 Грамм

Сахар 70 Грамм

Желатин 5 Грамм

Крахмал 1 Ст. ложка

Рисовая бумага 1-2 Штук

Краситель 2 Штуки (зеленый и черный)

Масло растительное 100 Миллилитров (для жарки крыльев)

Количество порций 6

Калорийность

325 ккал

Калорийность

7 г

Белки

8 г

Жиры

51 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт "Дракон" на Новый год»

Подготовьте указанные ингредиенты. Заранее разморозьте клубнику или другие ягоды по вашему вкусу. Крылья для дракона нужно выложить заранее, можно с вечера, чтобы они к утру высохли.

Первым делом приготовьте крылья для дракона. Их необязательно должно быть 2 шт., можно создать 4-6 шт. Немного зеленого красителя разведите в воде и разрежьте каждый круг рисовой бумаги пополам. Подготовьте две шпажки. Опустите половину рисовой бумаги в зеленую воду.

Накрутите окончание бумаги на деревянную шпажку и выложите крыло на силиконовый коврик, складывая волнами. Дайте высохнуть не менее 3-4 часов в тепле. Можно воспользоваться феном и аккуратно просушить заготовку.

В ковш или казан выложите клубнику и всыпьте 70 грамм сахарного песка. Проварите примерно 5-8 минут до мягкости ягод, до получения ягодного пюре. Вмешайте крахмал и желатин и сразу выключите нагрев. Оставьте на 5 минут и снова перемешайте, чтобы желатин растворился. Поместите емкость на холод минимум на 1-1,5 часа.

В емкость кухонного комбайна вбейте 3 куриных яйца, всыпьте 150 грамм сахарного песка и щепотку соли. Взбейте на высокой скорости техники примерно 3-4 минуты до пышной пены. Если у вас широкая форма, то лучше использовать 4 куриных яйца и такое же количество сыпучих ингредиентов.

Во взбитую яичную массу всыпьте пшеничную муку и вмешайте ее неторопливыми движениями, стараясь не выпустить пузырьки воздуха. Смажьте форму растительным или сливочным маслом.

Выложите в нее бисквитное тесто. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Проверьте готовность бисквита деревянной шпажкой, она должна выходить сухой из середины пирога. Извлеките форму и переверните ее на бок. Дайте бисквиту остыть минимум 1,5-2 часа. Кстати, выпечку можно приготовить заранее, с вечера или с утра.

Когда все продукты остынут, выложите сливочное масло в чашу кухонного комбайна или миксера и всыпьте сахарную пудру. Взбейте примерно 3-5 минут.

Добавьте маскарпоне по частям и взбивайте еще 3-5 минуты.

У вас получится густой масляный крем. По желанию можно добавить в него различные ароматизаторы.

Бисквиты разрежьте горизонтально пополам. Вам понадобится три коржа. Самый нижний будет широким, верхний — более узким. Крем разделите на 4 части. Одну часть выложите на нижний корж и размажьте. По желанию коржи можно пропитать сиропом, если вы любите сочные десерты.

Накройте вторым коржом и по его краю выложите вторую часть крема. В середину выложите клубничную массу, она уже будет густой.

Выложите третий корж сверху и обмажьте торт третьей частью крема со всех сторон. Если не хватит, то возьмите немного оставшегося крема. В таком виде поместите торт на стабилизацию в холодильник на 1-2 часа.

В это время разогрейте растительное масло практически до кипения. Отделите крылья от силиконового коврика и выложите в масло. Они сразу станут воздушными. Обжарьте по минуте с каждой стороны и выложите на бумажное полотенце. Оно впитает лишнее масло.

Оставшийся крем разделите на две части и вмешайте в одну — черный краситель, а во вторую — зеленый. Зубочисткой нарисуйте на креме контур дракона и обведите черным кремом. Затем дорисуйте зеленым кремом и вставьте сбоку крылья. Торт Дракон на Новый год готов! Подавайте его к столу охлажденным. Счастливого вам Нового года!