Что такое торговля на валютном рынке форекс? Условия по вкладам и выплатам

Итак, что такое торговля на валютном рынке форекс? Форекс — торговля валютных пар, а не взаимных фондов, сырьевых товаров, облигаций, акций и индексов.

Цель торговли для трейдера — предсказать движение, вверх или вниз, обменного курса на открытом биржевом рынке.

Валютный рынок Форекс работает 24 часа в сутки, начиная с воскресенья и заканчивая в пятницу.

Ключевые особенности валютного рынка Форекс, в том, что он, как правило, не является открытым по большим праздникам.

Обмен валюты был открыт только для крупнейших финансовых институтов и банков, в одно время, но сегодня рынок Форекс открыт для всех, в том числе физических лиц и компаний, а также банков и других финансовых учреждений.

Торговля на Форекс, как утверждается @Grigory_Houses отзывы, может быть проведена с помощью традиционных брокерских домов и инвестиционных фирм или трейдер может подписать с одним из многих онлайн Форекс-провайдеры и проведение сделок в Интернете без использования брокера. Некоторые трейдеры предпочитают нанимать услуги профессионально подготовленным трейдера Форекс проводить сделки от их имени, используя один из многих онлайн-платформ.

Успешная торговля Форекс является результатом разработки или принятия стратегий и положить их в план. Большинство торговых платформ Forex будет включать в себя “Стоп торговле” особенность, которая дает трейдеру возможность установить минимальное и максимальное сроки для торговли, чтобы бежать.

Временные рамки, или истечения срока действия привязаны к временных зон, когда торговля бойко. Минимальная цена трейдер определяет остановит торговлю и может спасти от торговли дна и не получения прибыли.

Другой торговые стратегии может быть торговать только в определенные сроки и что может быть основано на определенных экономических факторов. Факторы часто основаны на выявлении тенденций и имеющий мало знают о том, что события могут вызвать определенную тенденцию.