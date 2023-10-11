Печенье «Грибочки» из песочного теста

Существует множество десертов, способных подарить осеннее настроение. К ним относятся ароматный тыквенный чизкейк, натуральный мармелад из яблок и апельсиновое печенье с корицей. Также в их число входит песочное печенье «Грибочки».

Это лакомство многие хозяюшки пекли еще в 90-х. Им угощали родных во время чаепития, продавали его в магазинах или на рынке, а также приносили близким в качестве презента, идя в гости. Такой изумительный десерт пользовался большой популярностью.

Как приготовить оригинальное печенье «Грибочки»

Склеивать шляпки и ножки будущих грибочков мы будем при помощи белковой глазури. Также с данной задачей прекрасно справится сахарная помадка. Важно: после приготовления глазури большую ее часть, которая не используется, советуем накрыть влажным полотенцем. Ведь она очень быстро сохнет.

Ингредиенты

Сливочное масло200 г Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Пшеничная мука800 г Сахар400 г Сметана200 г Яйцо1 шт. Яичные белки1 шт. Сахарная пудра200 г Мак2 ст. л. Молочный шоколад100 г

Приготовление

В глубокую емкость помещаем размягченное сливочное масло и сметану. Всыпаем сахар. Добавляем соль и яйцо. Взбиваем всё миксером до однородности.В полученную массу всыпаем разрыхлитель и просеянную пшеничную муку. Замешиваем однородное мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Разделяем тесто на 2 части, каждую из которых заворачиваем в пищевую пленку. Отправляем их на 1,5 часа в холодильник.Из первой части теста формируем ножки грибочков. Для этого делим его на несколько кусочков, каждый из которых раскатываем в джгут. Полученные колбаски разрезаем еще на меньшие части. Подкатываем их ладонями, формируя ножки. Выкладываем заготовки на разделочную доску и убираем в морозилку на полчаса. Из второй части теста формируем шляпки. Делим его на кусочки, формируем из них шарики. Затем слегка прижимаем их ладонью, делая шляпки грибочков. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Отправляем в разогретую до 210 градусов духовку до легкой румяности (на 10–15 минут). Пока шляпки еще горячие, аккуратно делаем в их центре небольшое углубление, используя нож.Достаем ножки из морозильной камеры. Помещаем их на пергамент, которым выстелен противень. Убираем их также в разогретую до 210 градусов духовку на 10–15 минут. Срезаем с горячих ножек острые края (для более легкой формовки печенья). Даем им полностью остыть.Делаем белковую глазурь. В емкость вбиваем яичный белок. Постепенно добавляем к нему сахарную пудру, тщательно растирая ее кулинарной лопаткой. Перекладываем небольшое количества плотной глазури в кондитерский мешок для склеивания деталей. Выкладываем на разделочную доску шляпки стороной с углублением вверх. Высаживаем немного глазури из кондитерского мешка. Вклеиваем в нее ножки, плотно их прижимая. Оставляем заготовки на 15 минут на кухне для застывания глазури.Откладываем в мисочку большую часть густой глазури. Разбавляем ее водой. Окунаем ножки в глазурь. Также тонируем ею низ шляпок. Оставляем грибочки еще на 20 минут при комнатной температуре.Оставшуюся белковую глазурь также разбавляем слегка водой до консистенции средней густоты. Наносим ее на кончик ножки гриба. Сверху посыпаем его сухим маком. Растапливаем измельченный молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке до однородности. Затем макаем шляпки грибочков в шоколадную глазурь. Выкладываем печенье на решетку. Оставляем его на кухне до полного застывания глазури.

Лучше всего во время формовки грибочков выбирать шляпки и ножки подходящего размера, создавая идеальные пары. Тогда печенье будет выглядеть максимально красиво и натурально. Безусловно, его готовка займет достаточно много времени, но результат порадует всю вашу семью, особенно довольными будут детишки.