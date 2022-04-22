Что такое валютный рынок?

Валютный рынок или рынок форекс — это рынок, на котором инвесторы могут покупать и продавать иностранную валюту. Торговля на валютном рынке заключается в покупке и продаже стоимости иностранной валюты, а не физического актива. Поскольку валютный рынок работает в глобальном масштабе, операции на иностранных биржах могут иметь далеко идущие последствия для импортируемых и экспортируемых товаров и услуг. В этой статье мы исследуем, что такое торговля на Форекс, почему она важна в глобальном масштабе, когда это выгодно учитывать и каковы преимущества и недостатки торговли на Форекс. Вы можете узнать перед выбором брокера для инвестирования bzminer.

Что такое форекс?

Торговля на Форекс — это торговля иностранной валютой на валютных рынках. Торговля на этих рынках происходит на внебиржевом рынке, где нет физических товаров или бирж, как для акций и ценных бумаг. Торговля на Форекс также является важным процессом, который может влиять на ценообразование и курсы обмена валют в глобальном масштабе. Профессионалы в области банковского дела, управления фондами и управления финансами для международных корпораций часто используют торговлю на валютном рынке, чтобы предвидеть будущие изменения обменных курсов валют.

Почему торговля на Форекс важна?

Торговля на Форекс является неотъемлемой частью многих глобальных приложений. Например, торговля на Форекс поддерживает движение наличных средств через международные транзакции, многонациональные торговые сделки и иностранные инвестиции. Валютные рынки также дают корпорациям подходы к получению доходов в зарубежных странах и конвертации этих доходов в желаемые валюты. Другие причины, по которым торговля на Форекс важна для мировой экономики, включают: