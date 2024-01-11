Люля-кебаб домашний

Люля-кебаб – это аппетитное мясное блюдо с добавлением ароматных специй и пряностей. Такое угощение можно приготовить из свинины, говядины, курицы или индейки. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Люля-кебаб в домашних условиях в духовке

Люля-кебаб в домашних условиях в духовке порадует вас ярким вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить своими руками. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Свиной фарш 400 гр.

Куриный фарш 200 гр.

Лук репчатый 350 гр.

Соль ⅔ ч.л.

Перец чёрный молотый по вкусу

Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.

Масло оливковое 15 мл.

Шаги 120 мин.

Люля-кебаб легко можно приготовить в домашних условиях в духовке. Подготовим необходимые ингредиенты по списку. Можно использовать смешанный фарш: свиной и куриный. Очищаем репчатый лук режем его мелким кубиком. В глубокой миске соединяем мясной фарш и лук. Добавляем сюда соль, черный молотый перец и хмели-сунели. Поливаем продукты оливковым маслом. Тщательно вымешиваем фарш с луком и специями до однородности, затем отбиваем на рабочей поверхности около 15 минут. Кладем фарш обратно в глубокую миску, закрываем его пищевой пленкой и оставляем на 1 час в холодильнике. Смачиваем деревянные шпажки в воде и на каждую лепим колбаску из подготовленного мясного фарша. Заготовки перекладываем на решетку или противень с фольгой. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут. Спустя указанное время шпажки с фаршем переворачиваем на другую сторону. Запекаем при такой же температуре еще 10-15 минут. Люля-кебаб в домашних условиях в духовке готов. Подавайте к столу с лавашом и свежими овощами!

Классический люля-кебаб из свинины

Классический люля-кебаб из свинины – это аппетитное и вкусное угощение для вашего стола. Такое яркое мясное блюдо можно подавать к столу с лавашом, свежими овощами или зеленью. Для приготовления люля-кебаба в домашних условиях, берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 450 гр.

Чеснок – 6 зубчиков.

Базилик – 2 ветки.

Укроп – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусок свинины прокручиваем через мясорубку два раза и выкладываем в миску.

Шаг 2. Сюда же отправляем измельченные чеснок, базилик, укроп и репчатый лук. Добавляем соль и специи, тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Перекладываем заготовку в плотный пакет, завязываем его и отбиваем о стол около 5 минут. Можно пройтись кухонным молоточком.

Шаг 4. Подготовленный фарш кладем обратно в глубокую миску и оставляем его на 15 минут.

Шаг 5. Нанизываем заготовку на шампуры. Лепим мокрыми руками, так удобнее.

Шаг 6. Устанавливаем заготовки над мангалом с углями и подрумяниваем со всех сторон.

Шаг 7. Классический люля-кебаб из свинины готов. Подавайте к столу с любыми дополнениями по вкусу.

Люля-кебаб на сковороде на шпажках

Люля-кебаб на сковороде на шпажках – это оригинальное мясное угощение, которое никого не оставит равнодушным. Подавайте аппетитное блюдо к домашнему или праздничному столу. Приготовить яркий по вкусу люля-кебаб несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Говядина – 350 гр.

Курица – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину и курицу прокручиваем через мясорубку.

Шаг 2. К фаршу отправляем измельченный лук, соль и специи.

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем содержимое и отбиваем фарш в течение 20 минут. Затем заготовку прикрываем крышкой и убираем в холодильник на пару часов.

Шаг 4. Из подготовленного фарша лепим небольшие продолговатые колбаски.

Шаг 5. Нанизываем колбаски на деревянные шпажки и выкладываем в сковороду с растительным маслом.

Шаг 6. Обжариваем угощение до румянца со всех сторон. Затем можно выложить их на тарелку и обмазать томатной пастой для большей пикантности.

Шаг 7. Люля-кебаб на сковороде на шпажках готов. Подавайте яркое блюдо к столу!

Люля-кебаб из фарша говядины

Люля-кебаб из фарша говядины – это невероятно питательное и вкусное угощение для вашего стола. Такое аппетитное мясное блюдо можно подавать к столу с лавашом, свежими овощами или зеленью. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг.

Лук репчатый – 160 гр.

Петрушка – по вкусу.

Кинза – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 3. Измельчаем петрушку и кинзу.

Шаг 4. Кусок говядины прокручиваем через мясорубку.

Шаг 5. Полученный фарш соединяем с луком, зеленью и специями.

Шаг 6. Тщательно вымешиваем заготовку в течение 15 минут.

Шаг 7. Формируем ровные колбаски из фарша и нанизываем их на деревянную шпажку.

Шаг 8. Выкладываем заготовки на сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца с каждой стороны. Лучше всего использовать сковороду гриль.

Шаг 9. Люля-кебаб из фарша говядины готов. Подавайте к столу!

Домашний люля-кебаб из курицы

Домашний люля-кебаб из курицы порадует ярким вкусом и невероятной питательностью. Приготовить аппетитное блюдо из птицы несложно. Для этого используйте наш пошаговый кулинарный рецепт с фотографиями. Разнообразьте ваше привычное меню и порадуйте родных.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 0,6 кг.

Лук репчатый – 150 гр.

Морковь – 100 гр.

Кабачок – 100 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Петрушка – 4 ветки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе прокручиваем через мясорубку и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле около 3-5 минут.

Шаг 3. Выкладываем к луку тертую морковь и кабачок.

Шаг 4. Перемешиваем овощи и жарим их вместе около 5 минут на умеренном огне.

Шаг 5. Слегка остывшие овощи выкладываем в чашу блендера. Перемалываем до образования однородной массы.

Шаг 6. Отправляем овощную заготовку к куриному фаршу. Сюда же добавляем измельченные чеснок и зелень. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 7. Тщательно вымешиваем заготовку, затем перекладываем ее в целлофановый пакет и отбиваем о поверхность стола.

Шаг 8. Лепим небольшие продолговатые колбаски и нанизываем их на деревянные шпажки. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20-30 минут.

Шаг 9. Домашний люля-кебаб из курицы готов. Подавайте угощение к столу!

Настоящий люля-кебаб из баранины

Настоящий люля-кебаб из баранины отличается насыщенным вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш бараний – 1 кг.

Сало курдючное – 200 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Зира молотая – 0,5 ч.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для подачи:

Соус гранатовый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления бараньего фарша можно мелко порубить кусок баранины ножом или топориком.

Шаг 2. Так же измельчаем курдючное сало.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем бараний фарш и курдючное сало. Сюда же добавляем измельченный лук, соль и специи. Тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на полчаса.

Шаг 4. Дальше охлажденный фарш хорошенько отбиваем о поверхность стола либо разделочную доску.

Шаг 5. Лепим из фарша небольшие колбаски и нанизываем их на шампуры. Устанавливаем заготовки над формой и убираем в холодильник на 15 минут.

Шаг 6. Дальше готовим угощение на углях около 15 минут. Затем мясу даем отдохнуть 10 минут.

Шаг 7. Настоящий люля-кебаб из баранины готов. Подавайте к столу с соусом и зеленью!

Как приготовить люля-кебаб на мангале

Как приготовить люля-кебаб на мангале, мы рассказываем в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое мясное угощение станет изюминкой вашего стола. Подавайте, дополнив лавашом, свежими овощами, зеленью или любимыми соусами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш свиной – 300 гр.

Шпик – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Пере чили молотый – 0,5 ч.л.

Петрушка сушеная – 100 гр.

Специи для шашлыка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиной фарш перемешиваем с измельченным шпиком, луком, солью и специями. Тщательно перемешиваем и отбиваем.

Шаг 2. Мокрыми руками лепим из фарша продолговатые колбаски и нанизываем их на деревянные шпажки.

Шаг 3. Посыпаем заготовки сушеной петрушкой, измельченным перцем чили.

Шаг 4. Края деревянных шпажек оборачиваем фольгой, чтобы они не подгорали.

Шаг 5. Готовить угощение будем на мангале с углями. Выкладываем заготовки на решетку, установленную над мангалом.

Шаг 6. Обжариваем до готовности 15 минут, периодически переворачиваем.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить люля-кебаб на мангале. Берите на заметку!

Люля-кебаб в беконе в духовке

Люля-кебаб в беконе в духовке – это интересный вариант приготовления аппетитного мясного угощения для вашего домашнего стола или праздника. Перед таким блюдом точно никто не сможет устоять. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Бекон подкопченный – 180 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем готовый мясной фарш или прокручиваем куски мяса через мясорубку.

Шаг 2. Дальше фарш тщательно вымешиваем руками или с помощью миксера.

Шаг 3. Вымешиваем его с солью и перцем и дальше можно отбить руками. Затем убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. Лепим из фарша продолговатые колбаски, нанизываем их на шпажки или шампуры.

Шаг 5. Обматываем заготовки тонкими ломтиками бекона.

Шаг 6. Устанавливаем заготовки над формой с бортиками.

Шаг 7. Запекаем в духовке 15 минут при температуре 250°.

Шаг 8. Люля-кебаб в беконе в духовке готов. Угощайтесь!

Люля-кебаб из индейки

Люля-кебаб из индейки – это аппетитное и удивительно вкусное блюдо для вашего стола. Такое яркое угощение из птицы можно подавать к столу с лавашом, свежими овощами или ароматной зеленью. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе индейки – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 10 мл.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Филе индейки промываем и очень мелко рубим ножом. Можно использовать мясорубку.

Шаг 3. Перекладываем заготовку из птицы в глубокую миску и отправляем к ней измельченный лук.

Шаг 4. Разбиваем сюда куриное яйцо, вливаем растительное масло, добавляем соль и специи. Тщательно все перемешиваем и затем отбиваем. Дальше убираем в холодильник на 20 минут.

Шаг 5. Из подготовленного фарша лепим продолговатые колбаски и нанизываем их на влажные шпажки.

Шаг 6. Кладем заготовки в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. В процессе запекания люля-кебабы переворачиваем.

Шаг 7. Люля-кебаб из индейки готов. Подавайте к столу дополнив зеленью!

Люля-кебаб с сыром

Люля-кебаб с сыром порадует вас оригинальным вкусом, аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Зелень – 25 гр.

Сыр твердый – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем мясной фарш и измельченный лук.

Шаг 3. Сыр натираем на терке и отправляем в общую массу.

Шаг 4. Сюда же выкладываем измельченную зелень, добавляем соль и специи.

Шаг 5. Вымешиваем массу и хорошенько отбиваем ее руками. Затем делим на небольшие шарики, которым далее придаем продолговатую форму.

Шаг 6. Каждую колбаску нанизываем на деревянную шпажку.

Шаг 7. Дальше заготовки можно обжарить на сковороде, запечь в духовке или приготовить в пароварке.

Шаг 8. Люля-кебаб с сыром готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!