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Люля-кебаб домашний

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Люля-кебаб домашний

Люля-кебаб – это аппетитное мясное блюдо с добавлением ароматных специй и пряностей. Такое угощение можно приготовить из свинины, говядины, курицы или индейки. Лучшие кулинарные варианты ищите в нашей подборке из десяти вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Люля-кебаб в домашних условиях в духовке

Люля-кебаб в домашних условиях в духовке порадует вас ярким вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить своими руками. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Люля-кебаб домашний

Ингредиенты –+4 порц.

  • Свиной фарш 400 гр.
  • Куриный фарш 200 гр.
  • Лук репчатый 350 гр.
  • Соль ⅔ ч.л.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Приправа «Хмели-Сунели» 1 ч.л.
  • Масло оливковое 15 мл.

Шаги 120 мин.

  1. Люля-кебаб домашний

    Люля-кебаб легко можно приготовить в домашних условиях в духовке. Подготовим необходимые ингредиенты по списку. Можно использовать смешанный фарш: свиной и куриный.

  2. Люля-кебаб домашний

    Очищаем репчатый лук режем его мелким кубиком.

  3. Люля-кебаб домашний

    В глубокой миске соединяем мясной фарш и лук.

  4. Люля-кебаб домашний

    Добавляем сюда соль, черный молотый перец и хмели-сунели.

  5. Люля-кебаб домашний

    Поливаем продукты оливковым маслом.

  6. Люля-кебаб домашний

    Тщательно вымешиваем фарш с луком и специями до однородности, затем отбиваем на рабочей поверхности около 15 минут.

  7. Люля-кебаб домашний

    Кладем фарш обратно в глубокую миску, закрываем его пищевой пленкой и оставляем на 1 час в холодильнике.

  8. Люля-кебаб домашний

    Смачиваем деревянные шпажки в воде и на каждую лепим колбаску из подготовленного мясного фарша.

  9. Люля-кебаб домашний

    Заготовки перекладываем на решетку или противень с фольгой.

  10. Люля-кебаб домашний

    Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-30 минут.

  11. Люля-кебаб домашний

    Спустя указанное время шпажки с фаршем переворачиваем на другую сторону.

  12. Люля-кебаб домашний

    Запекаем при такой же температуре еще 10-15 минут.

  13. Люля-кебаб домашний

    Люля-кебаб в домашних условиях в духовке готов. Подавайте к столу с лавашом и свежими овощами!

Классический люля-кебаб из свинины

Классический люля-кебаб из свинины – это аппетитное и вкусное угощение для вашего стола. Такое яркое мясное блюдо можно подавать к столу с лавашом, свежими овощами или зеленью. Для приготовления люля-кебаба в домашних условиях, берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Свинина – 450 гр.
  • Чеснок – 6 зубчиков.
  • Базилик – 2 ветки.
  • Укроп – 50 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Смесь перцев – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусок свинины прокручиваем через мясорубку два раза и выкладываем в миску.

Люля-кебаб домашний

Шаг 2. Сюда же отправляем измельченные чеснок, базилик, укроп и репчатый лук. Добавляем соль и специи, тщательно перемешиваем.

Люля-кебаб домашний

Шаг 3. Перекладываем заготовку в плотный пакет, завязываем его и отбиваем о стол около 5 минут. Можно пройтись кухонным молоточком.

Люля-кебаб домашний

Шаг 4. Подготовленный фарш кладем обратно в глубокую миску и оставляем его на 15 минут.

Люля-кебаб домашний

Шаг 5. Нанизываем заготовку на шампуры. Лепим мокрыми руками, так удобнее.

Люля-кебаб домашний

Шаг 6. Устанавливаем заготовки над мангалом с углями и подрумяниваем со всех сторон.

Люля-кебаб домашний

Шаг 7. Классический люля-кебаб из свинины готов. Подавайте к столу с любыми дополнениями по вкусу.

Люля-кебаб домашний

Люля-кебаб на сковороде на шпажках

Люля-кебаб на сковороде на шпажках – это оригинальное мясное угощение, которое никого не оставит равнодушным. Подавайте аппетитное блюдо к домашнему или праздничному столу. Приготовить яркий по вкусу люля-кебаб несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Говядина – 350 гр.
  • Курица – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину и курицу прокручиваем через мясорубку.

Люля-кебаб домашний

Шаг 2. К фаршу отправляем измельченный лук, соль и специи.

Люля-кебаб домашний

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем содержимое и отбиваем фарш в течение 20 минут. Затем заготовку прикрываем крышкой и убираем в холодильник на пару часов.

Люля-кебаб домашний

Шаг 4. Из подготовленного фарша лепим небольшие продолговатые колбаски.

Люля-кебаб домашний

Шаг 5. Нанизываем колбаски на деревянные шпажки и выкладываем в сковороду с растительным маслом.

Люля-кебаб домашний

Шаг 6. Обжариваем угощение до румянца со всех сторон. Затем можно выложить их на тарелку и обмазать томатной пастой для большей пикантности.

Люля-кебаб домашний

Шаг 7. Люля-кебаб на сковороде на шпажках готов. Подавайте яркое блюдо к столу!

Люля-кебаб домашний

Люля-кебаб из фарша говядины

Люля-кебаб из фарша говядины – это невероятно питательное и вкусное угощение для вашего стола. Такое аппетитное мясное блюдо можно подавать к столу с лавашом, свежими овощами или зеленью. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,5 кг.
  • Лук репчатый – 160 гр.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Кинза – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые ингредиенты из списка.

Люля-кебаб домашний

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Люля-кебаб домашний

Шаг 3. Измельчаем петрушку и кинзу.

Люля-кебаб домашний

Шаг 4. Кусок говядины прокручиваем через мясорубку.

Люля-кебаб домашний

Шаг 5. Полученный фарш соединяем с луком, зеленью и специями.

Люля-кебаб домашний

Шаг 6. Тщательно вымешиваем заготовку в течение 15 минут.

Люля-кебаб домашний

Шаг 7. Формируем ровные колбаски из фарша и нанизываем их на деревянную шпажку.

Люля-кебаб домашний

Шаг 8. Выкладываем заготовки на сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца с каждой стороны. Лучше всего использовать сковороду гриль.

Люля-кебаб домашний

Шаг 9. Люля-кебаб из фарша говядины готов. Подавайте к столу!

Люля-кебаб домашний

Домашний люля-кебаб из курицы

Домашний люля-кебаб из курицы порадует ярким вкусом и невероятной питательностью. Приготовить аппетитное блюдо из птицы несложно. Для этого используйте наш пошаговый кулинарный рецепт с фотографиями. Разнообразьте ваше привычное меню и порадуйте родных.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 0,6 кг.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Морковь – 100 гр.
  • Кабачок – 100 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Петрушка – 4 ветки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе прокручиваем через мясорубку и выкладываем в глубокую миску.

Люля-кебаб домашний

Шаг 2. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его на растительном масле около 3-5 минут.

Люля-кебаб домашний

Шаг 3. Выкладываем к луку тертую морковь и кабачок.

Люля-кебаб домашний

Шаг 4. Перемешиваем овощи и жарим их вместе около 5 минут на умеренном огне.

Люля-кебаб домашний

Шаг 5. Слегка остывшие овощи выкладываем в чашу блендера. Перемалываем до образования однородной массы.

Люля-кебаб домашний

Шаг 6. Отправляем овощную заготовку к куриному фаршу. Сюда же добавляем измельченные чеснок и зелень. Солим и перчим по вкусу.

Люля-кебаб домашний

Шаг 7. Тщательно вымешиваем заготовку, затем перекладываем ее в целлофановый пакет и отбиваем о поверхность стола.

Люля-кебаб домашний

Шаг 8. Лепим небольшие продолговатые колбаски и нанизываем их на деревянные шпажки. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20-30 минут.

Люля-кебаб домашний

Шаг 9. Домашний люля-кебаб из курицы готов. Подавайте угощение к столу!

Люля-кебаб домашний

Настоящий люля-кебаб из баранины

Настоящий люля-кебаб из баранины отличается насыщенным вкусом, аппетитным ароматом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш бараний – 1 кг.
  • Сало курдючное – 200 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Зира молотая – 0,5 ч.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для подачи:

  • Соус гранатовый – по вкусу.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления бараньего фарша можно мелко порубить кусок баранины ножом или топориком.

Люля-кебаб домашний

Шаг 2. Так же измельчаем курдючное сало.

Люля-кебаб домашний

Шаг 3. В глубокой миске соединяем бараний фарш и курдючное сало. Сюда же добавляем измельченный лук, соль и специи. Тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на полчаса.

Люля-кебаб домашний

Шаг 4. Дальше охлажденный фарш хорошенько отбиваем о поверхность стола либо разделочную доску.

Люля-кебаб домашний

Шаг 5. Лепим из фарша небольшие колбаски и нанизываем их на шампуры. Устанавливаем заготовки над формой и убираем в холодильник на 15 минут.

Люля-кебаб домашний

Шаг 6. Дальше готовим угощение на углях около 15 минут. Затем мясу даем отдохнуть 10 минут.

Люля-кебаб домашний

Шаг 7. Настоящий люля-кебаб из баранины готов. Подавайте к столу с соусом и зеленью!

Люля-кебаб домашний

Как приготовить люля-кебаб на мангале

Как приготовить люля-кебаб на мангале, мы рассказываем в нашем проверенном кулинарном рецепте с пошаговыми фотографиями. Такое мясное угощение станет изюминкой вашего стола. Подавайте, дополнив лавашом, свежими овощами, зеленью или любимыми соусами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш свиной – 300 гр.
  • Шпик – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Пере чили молотый – 0,5 ч.л.
  • Петрушка сушеная – 100 гр.
  • Специи для шашлыка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиной фарш перемешиваем с измельченным шпиком, луком, солью и специями. Тщательно перемешиваем и отбиваем.

Люля-кебаб домашний

Шаг 2. Мокрыми руками лепим из фарша продолговатые колбаски и нанизываем их на деревянные шпажки.

Люля-кебаб домашний

Шаг 3. Посыпаем заготовки сушеной петрушкой, измельченным перцем чили.

Люля-кебаб домашний

Шаг 4. Края деревянных шпажек оборачиваем фольгой, чтобы они не подгорали.

Люля-кебаб домашний

Шаг 5. Готовить угощение будем на мангале с углями. Выкладываем заготовки на решетку, установленную над мангалом.

Люля-кебаб домашний

Шаг 6. Обжариваем до готовности 15 минут, периодически переворачиваем.

Люля-кебаб домашний

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить люля-кебаб на мангале. Берите на заметку!

Люля-кебаб домашний

Люля-кебаб в беконе в духовке

Люля-кебаб в беконе в духовке – это интересный вариант приготовления аппетитного мясного угощения для вашего домашнего стола или праздника. Перед таким блюдом точно никто не сможет устоять. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Бекон подкопченный – 180 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Берем готовый мясной фарш или прокручиваем куски мяса через мясорубку.

Люля-кебаб домашний

Шаг 2. Дальше фарш тщательно вымешиваем руками или с помощью миксера.

Люля-кебаб домашний

Шаг 3. Вымешиваем его с солью и перцем и дальше можно отбить руками. Затем убираем в холодильник на 30 минут.

Люля-кебаб домашний

Шаг 4. Лепим из фарша продолговатые колбаски, нанизываем их на шпажки или шампуры.

Люля-кебаб домашний

Шаг 5. Обматываем заготовки тонкими ломтиками бекона.

Люля-кебаб домашний

Шаг 6. Устанавливаем заготовки над формой с бортиками.

Люля-кебаб домашний

Шаг 7. Запекаем в духовке 15 минут при температуре 250°.

Люля-кебаб домашний

Шаг 8. Люля-кебаб в беконе в духовке готов. Угощайтесь!

Люля-кебаб домашний

Люля-кебаб из индейки

Люля-кебаб из индейки – это аппетитное и удивительно вкусное блюдо для вашего стола. Такое яркое угощение из птицы можно подавать к столу с лавашом, свежими овощами или ароматной зеленью. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 400 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 10 мл.
  • Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты.

Люля-кебаб домашний

Шаг 2. Филе индейки промываем и очень мелко рубим ножом. Можно использовать мясорубку.

Люля-кебаб домашний

Шаг 3. Перекладываем заготовку из птицы в глубокую миску и отправляем к ней измельченный лук.

Люля-кебаб домашний

Шаг 4. Разбиваем сюда куриное яйцо, вливаем растительное масло, добавляем соль и специи. Тщательно все перемешиваем и затем отбиваем. Дальше убираем в холодильник на 20 минут.

Люля-кебаб домашний

Шаг 5. Из подготовленного фарша лепим продолговатые колбаски и нанизываем их на влажные шпажки.

Люля-кебаб домашний

Шаг 6. Кладем заготовки в форму для запекания и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. В процессе запекания люля-кебабы переворачиваем.

Люля-кебаб домашний

Шаг 7. Люля-кебаб из индейки готов. Подавайте к столу дополнив зеленью!

Люля-кебаб домашний

Люля-кебаб с сыром

Люля-кебаб с сыром порадует вас оригинальным вкусом, аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Такое блюдо каждый сможет приготовить в домашних условиях. Для этого берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Зелень – 25 гр.
  • Сыр твердый – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Люля-кебаб домашний

Шаг 2. В глубокой миске соединяем мясной фарш и измельченный лук.

Люля-кебаб домашний

Шаг 3. Сыр натираем на терке и отправляем в общую массу.

Люля-кебаб домашний

Шаг 4. Сюда же выкладываем измельченную зелень, добавляем соль и специи.

Люля-кебаб домашний

Шаг 5. Вымешиваем массу и хорошенько отбиваем ее руками. Затем делим на небольшие шарики, которым далее придаем продолговатую форму.

Люля-кебаб домашний

Шаг 6. Каждую колбаску нанизываем на деревянную шпажку.

Люля-кебаб домашний

Шаг 7. Дальше заготовки можно обжарить на сковороде, запечь в духовке или приготовить в пароварке.

Люля-кебаб домашний

Шаг 8. Люля-кебаб с сыром готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Люля-кебаб домашний

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