Что в первую очередь выбрать: радиаторы, котлы, водонагреватели?

Виды радиаторов

Радиаторы отопления отличаются не только формой и дизайном исполнения (этот аспект пропустим), но и материалом, из которого они изготовлены. Сегодня можно выгодно радиаторы отопления купить на сайте https://boilers-ufa.ru/.

Так как выбрать радиаторы отопления?

Существуют 3 основных вида радиаторов — чугунные, стальные и алюминиевые.

Чугунные радиаторы известны всем еще из советских времен, они самые большие долгожители, срок эксплуатации до 50 лет и более. Но из-за своей громоздкости, маленькой теплоотдачи, и не совсем респектабельного вида уходят в историю. В системах центрального отопления быстро забиваются известковым налетом, так как имеют шероховатую внутреннюю поверхность. Зато почти не подвержены коррозии. При установке в системах индивидуального отопления с термодатчиком имеют существенный недостаток – инертность. Проще говоря, чугунные батареи долго остывают и долго нагреваются. После команды термодатчика, который выключил котел на установленной температуре, они остаются горячими еще около получаса, поднимая температуру в помещении, а при включении датчиком отопления долго нагреваются, тем самым не дают стабилизировать микроклимат в квартире.

Стальные радиаторы, в отличие от чугунных, имеют малый вес и лишены инертности, так как имеют тонкие стенки и быстро прогреваются. Достоинство таких радиаторов: цена и разнообразие форм. Существенный недостаток — подвержены коррозии, срок эксплуатации, при условии высокого качества изготовления, не превышает 15 лет.

Алюминиевые батареи имеют привлекательный дизайн, высокую теплоотдачу, они очень легкие. Выдерживают высокое давление до 16 – 18 атмосфер, но в многоэтажных домах с центральным отоплением о них можно забыть. Алюминиевые радиаторы очень чувствительны к качеству теплоносителя, а в городской теплоцентрали в воду добавляют примеси, при которых алюминий подвержен коррозии. Для таких условий используют биметаллические радиаторы. Внешне они ни чем не отличаются от алюминиевых, но внутри изготовлены из стали, и поэтому устойчивы к коррозии и окислителям. В случае автономного отопления их тоже можно устанавливать , но это не рационально, так как они дороже алюминиевых.

В итоге, если у вас центральное отопление, остановите свой выбор на чугунных либо биметаллических радиаторах, если у вас автономная система отопления, выбирайте из алюминиевых или стальных.