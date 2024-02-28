Здоровый десерт: готовим двухслойный кекс из простых ингредиентов – для фигуры только польза

Даем рецепт кекса из банана и творога с минимальным количеством калорий.

Простое угощение помогает не только худеть, но и делать это вкусно.

Рецептом для худеющих поделилась эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», повар Юлия Архипова.

Для первого слоя кекса понадобится:

3 банана;

1 куриное яйцо;

3 ст. л. манной крупы;

1 ст. л. какао-порошка.

Для приготовления второго слоя нужно:

400 г творога;

1 куриное яйцо;

1 ст. л. манной крупы;

50 мл молока.

Приготовление

Бананы и яйцо пробиваются блендером. В полученную массу добавляются манка и какао. Ингредиенты тщательно перемешиваются.

Первая часть готова. Ее нужно выложить в форму для выпечки.

Далее в блендере пробиваются творог, яйцо, манка и молоко. Творожную массу нужно выложить в форму поверх банановой.

Десерт готовится в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.

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