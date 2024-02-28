Здоровый десерт: готовим двухслойный кекс из простых ингредиентов – для фигуры только польза

Даем рецепт кекса из банана и творога с минимальным количеством калорий.
Простое угощение помогает не только худеть, но и делать это вкусно.
Рецептом для худеющих поделилась эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», повар Юлия Архипова.
Для первого слоя кекса понадобится:
- 3 банана;
- 1 куриное яйцо;
- 3 ст. л. манной крупы;
- 1 ст. л. какао-порошка.
Для приготовления второго слоя нужно:
- 400 г творога;
- 1 куриное яйцо;
- 1 ст. л. манной крупы;
- 50 мл молока.
Приготовление
Бананы и яйцо пробиваются блендером. В полученную массу добавляются манка и какао. Ингредиенты тщательно перемешиваются.
Первая часть готова. Ее нужно выложить в форму для выпечки.
Далее в блендере пробиваются творог, яйцо, манка и молоко. Творожную массу нужно выложить в форму поверх банановой.
Десерт готовится в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут.
Ранее мы рассказывали об ингредиентах, которые сделают котлеты еще вкуснее и ароматнее.
Проверено редакцией