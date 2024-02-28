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Здоровый десерт: готовим двухслойный кекс из простых ингредиентов – для фигуры только польза

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Здоровый десерт: готовим двухслойный кекс из простых ингредиентов – для фигуры только польза

Даем рецепт кекса из банана и творога с минимальным количеством калорий. 

Простое угощение помогает не только худеть, но и делать это вкусно. 

Рецептом для худеющих поделилась эксперт сетевого издания «ТУТ НОВОСТИ», повар Юлия Архипова.

Для первого слоя кекса понадобится:

  • 3 банана;
  • 1 куриное яйцо;
  • 3 ст. л. манной крупы;
  • 1 ст. л. какао-порошка. 

Для приготовления второго слоя нужно:

  • 400 г творога;
  • 1 куриное яйцо;
  • 1 ст. л. манной крупы;
  • 50 мл молока. 

Приготовление

Бананы и яйцо пробиваются блендером. В полученную массу добавляются манка и какао. Ингредиенты тщательно перемешиваются. 

Первая часть готова. Ее нужно выложить в форму для выпечки. 

Далее в блендере пробиваются творог, яйцо, манка и молоко. Творожную массу нужно выложить в форму поверх банановой. 

Десерт готовится в духовке при 180 градусах в течение 30-40 минут. 

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Проверено редакцией

Здоровый десерт: готовим двухслойный кекс из простых ингредиентов – для фигуры только польза

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