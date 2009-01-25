Как растёт инжир и с чем его едят

Инжир (фига, смоква или смоковница, «винная ягода»). Из рода-племени фикусов. Кто никогда не видел фигового дерева, тот смело может представить себе довольно раскидистый и высокий фикус с крупными изрезанными листьями и многочисленными плодами, напоминающими по форме мелкие груши, светло-желтые или фиолетовые (в зависимости от сорта). Вообще-то фикусов существует около тысячи видов, но почти все они сосредоточены в тропиках и только немногие из них, в том числе и инжир, свободно произрастают в субтропической зоне.
Смоковница известна человеку с глубокой древности и возделывается около 5000 лет. Предполагается, что она впервые введена в культуру в плодородной части Южной Аравии, где еще встречается в диком состоянии. Оттуда инжир был позднее распространен в Иудею, Сирию, а затем и на Средиземноморское побережье.
Фига упоминается в египетских документах около 2700г. до н.э. Фиги, виноград, маслины были для многих поколений основными продуктами питания. Виноград и фиги упоминаются в Библии вместе, потому, что выращивались рядом. Они были символами мира, вечной жизни, здоровья, счастья. В Библии говорится, что листья фигового дерева послужили первой одеждой для Адама и Евы. В Греции возделывание смоковниц было начато с начала IX в. до н.э. Инжир у древних греков был эмблемой плодородия. На празднествах в честь Диониса корзина винных ягод сопутствовала сосуду с вином. Уже тогда было известно довольно много сортов инжира, а лучшие растения в древнегреческом саду даже имели свои имена, как члены семьи (это отмечал Теофраст в IX в. до н.э.) В 24-й песне «Одиссеи» упоминаются смоковницы, которые Одиссею подарил его отец. Мягкие листья смоковниц в Древнем Риме использовались как салфетки: ими во время трапезы рабы вытирали губы своих хозяев.
Фиговое дерево – это дерево-долгожитель. При благоприятных условиях живет и плодоносит до 200 лет. В принципе, довольно неприхотливое дерево, но селится, заметьте, в основном в курортных местностях Земного шара: Египет, Греция, Италия, Испания, Турция, Кавказ, Южный берег Крыма, Средняя Азия, Америка, Индия, Иран, Афганистан.
Академик П.С. Паллас считал, что самые старые деревья инжира в Крыму являются остатками высокоразвитой сельскохозяйственной древнегреческой культуры. Вероятно, что во времена владычества генуэзцев инжир продолжал развиваться и только в XVIII веке, как и все садоводство и виноградарство, пришел в упадок. В Никитском ботаническом саду с 1813 года всерьез занялись изучением и разведением инжира. К 1904 году насчитывалось уже до 110 сортов местных и привезенных из Франции, Вены, Тифлиса, Батуми.
После 1925 года была в полной мере продолжена научная работа с использованием новых образцов из Абхазии, Аджарии, Грузии, Туркмении, Франции, Италии, Туниса, Марокко, Палестины, США. Выяснилось, что привезенные из разных мест и имеющие разные названия образцы — зачастую синонимы одного и того же сорта. Например, сорт инжира, известный в Крыму как «Крымский черный», является сортом «Муасон» из Франции (он же – «Фиолетовый из Бордо»), а известный сорт «Кадота» вообще имеет более 13 братьев-синонимов. Сорт «Брунсвик», он же «Чапла», «Бузой-Буруну», «Закавказский Розовый» и др.
В настоящее время в коллекции сада насчитывается более 200 сортов и форм зарубежной и отечественной селекции. В опытном хозяйстве ботсада можно приобрести саженцы как традиционных сортов инжира, так и адаптированных для других районов Крымского полуострова. Конечно, есть определенный риск в попытке посадить смоковницу у себя на даче жителю Евпатории или Симферополя. Наверняка нужны особые меры по подготовке растения к зиме.
К сожалению, очень холодной зимой 2005/2006 гг. инжир вымерз почти во всей степной полосе Крыма. Очень много инжира выращивают и экспортируют в соседней с нами Турции и Греции. Для этой цели его вялят, сушат, красиво раскладывают по разным ящичкам, коробочкам, корзиночкам, пакетикам и отправляют по всему свету. Это один из самых полезных сухофруктов. Как один из лучших поставщиков энергии для нашего организма, он способен очень быстро восстановить силы, устранить умственное и физическое переутомление. В походной сумке римского легионера зачастую были только сухие плоды смоковницы и изюма, но их вполне хватало взрослому мужчине в многодневных переходах. Неудивительно, что воины Александра Македонского завоевали полмира! И сегодня разумные люди берут с собой в дальние походы не банки с тушенкой, а сухофрукты и орехи. А лучше всего – «чудо-смесь»! Она не подведет вас и в обычной жизни.
Возьмите по 300г инжира, кураги, изюма и ядер грецких орехов, один большой лимон с кожурой. Пропустите все через мясорубку и смешайте с натуральным медом (300г). Поставьте в холодильник и каждое утро начинайте со столовой ложки «чудо-смеси», не забывая и о своих близких. Эта энергетическая смесь безотказно поможет вам преодолеть все перегрузки трудовых будней, а вашим детям даст надежную защиту от болезней и убережет от переутомления.
Когда будете у нас, на Южном берегу, обязательно увидите на рынке горки инжира (в Крыму ни фигой, ни смоквой инжир не называют). Мне, например, в свежем виде больше нравятся фиолетовые плоды (а белый инжир вкуснее вяленый). Качественные фиги имеют цвет воска, калиброваны по размеру, довольно мягкие на ощупь (если они твердые и сухие, значит, были нарушены сроки хранения или реализации; вкус у таких плодов может быть неприятно солоноватый). Инжир – фрукт очень нежный и в свежем виде долго не хранится. Созревшие плоды до отказа заполнены сладким «желе» и мельчайшими круглыми семечками, как у клубники. Стоит спелому плоду чуть дольше повисеть на солнце, как превкусная его мякоть начинает бродить, превращая плоды в те самые «винные ягоды».
Но зато сушеный инжир доступен всегда и всем. Его можно приобрести в любом городе, даже отдаленно не напоминающем курорт. Самым лучшим считается инжир светло-желтого цвета. Конечно, хороши и темно-красные, и лиловые фиги (хотя на Востоке они особым почетом не пользуются).
Мало того, что инжир очень вкусный, он еще и очень полезный. С древних времен из него готовили варенье, пастилу, желе, повидло и даже вино. В Средней Азии из плодов инжира готовят душаб – сгущенный инжирный сок, который хорошо хранится, а затем идет на различные кулинарные нужды. Если свежие плоды инжира содержат около 1% белков, 15-23% сахара, то в процессе сушки доля белка увеличивается до 3-6%, а сахара – до 40-70% (!). Кроме того, в инжире до 1% органических кислот, ферменты, пектины, витамины (бета-каротин, группы В, С, РР) и минералы. Калия в инжире столько, что первое место он уступает лишь орехам. А ведь калий жизненно необходим нашей нервной и сердечно-сосудистой системам. Кроме того, по количеству железа инжир превосходит самого известного «железного» поставщика – яблоко (известно, что все мыслительные процессы в мозгу проистекают с участием железа).
200г инжира содержат 35% суточной нормы калия и по 30% кальция и железа, а также магний, йод, медь и фосфор. Уникальность плодов инжира еще и в том, что в растворимых волокнах его клетчатки содержатся вещества, снижающие уровень холестерина в крови. В свежем виде плоды понижают содержание сахара в крови, а также обладают хорошим потогонным и жаропонижающим действием. Горячие отвары из инжира (особенно на молоке) считаются одним из лучших природных лекарств от кашля и ангины! Кроме всего прочего, инжир обладает мягким послабляющим действием на упрямый кишечник. Листья смоковницы тоже используют: их отвар имеет противовоспалительное и антисептическое действие, а также регулирует обмен веществ.
Для тех, кто дочитал наш рассказ до конца предлагаю рецепт необычного печенья:
Вам потребуется 1,5 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 50г сливочного масла, 1 яйцо, 50мл молока, 1 стакан сушеного инжира, по 1ч. ложке лимонного сока, лимонной цедры и разрыхлителя, щепотка соли, 1 пакетик ванильного сахара. Так как инжир сам по себе сладкий, то сахару можно положить совсем чуть-чуть.
Смешать сахар, разрыхлитель, лимонный сок, цедру и сливочное масло, вбить яйцо, добавить молоко, ваниль, соль, мелко нарезанный инжир. Перемешать, постепенно вводя муку. Раскатать в пласт толщиной в 1,5-2см и нарезать формочками или стаканом на печенюшки. Выложить на смазанный маслом противень и выпекать 15-20 мин в духовке при t +160С.
Здоровья вам и приятного аппетита!
Хотел бы приобрести саженцы или черенки инжира.Живу в Казахстане.Жду ващих предложений
chrips@mail.kz
Живу в Симферополе, под домом (1й этаж девятиэтажки) посадили инжир лет 10 незад, отлично прижился, дает урожай не менее 15 кг. в год. Так что в Симферополе растет отлично!! Когда продавали, сказали, что сорт «Королевский инжир», хотя в инете о нем ничего нет ((.
Елена!Скажите пожалуста,а где находится этот дом,где растет инжир?Спорила со спецом,который убеждал,что в Симферополе инжир без укрывания не растет.Очень Вас прошу,напишите.Хочется спор выиграть!Тем более,что я оказывается права.
Инжир растет и в херсонской области, адаптированные сорта, не требующие специального ухода. замечание по статье, плоды инжира в свежем виде сахар не снижают, а наоборот повышают!!!
У меня инжир белый выдержал довольно суровую зиму,когда у соседей замерз Посажен с подветренной стороны дома. метрах в двух от стены Зимой я накрывала до оттепели землю под деревом старыми одеялами. а летом муж натаскал с моря водорослей и и мы их разбросали под деревом. Сначала для размножения я делала отводы как у смородины, но оказалось, что он настолько живуч, что даже подпорки из его веточек для огурцов дали отростки. Можно просто втыкать веточки и хорошо поливать. Вырезаю лишние ветки около ствола,оставляю хорощо освещенныею Наша овчарка любила есть листья инжира нижние.А дочка любит делать цукаты на зиму.В прошлом году было просто «наводнение» улиток. Я их собирала по 50 штук в ведро, заливала кипятком, а потом высыпала под инжир.Не знаю,правильно ли я делала, Светлана
Забыла указать,что дом мой на Северном Кавказе, в Новороссийске недалеко от моря, но ветры бывают очень сильные, а температура до минус 12.
Интересно, если посадить его у себя на огороде под Краснодаром, будет расти и плодоносить?
Ижир растет и в Судаке, как огромная яблоня. Ухода особого не требует. Кушать его можно в кажуре, если хорошо поспел. Из него отличнейшее варенье. Плоды остаются целыми, а сок как мед.
Я живу в Нью-Йорке. Два года назад посадил четыре черенка инжира (сорта не знаю), предварительно очистив от коры их концы на длину 15-20см. Хорошо прижились, один куст высотой уже больше 2-х метров и есть плоды пока тёмно-зелёного цвета, крупные, зреют.
Растет в Луганске. Укрывается на зиму!
Живу под Воронежем. Очень хочу вырастить дома инжир. Получится или нет?
Везет Вам всем! Живут же люди в человеческих условиях. А мы живем в Новосибирске, и у нас растет смородина, яблоня полукультурка и вишня непригодная в варенье.
В Евпатори тоже растёт инжир, гранат… вообще, всё растёт)))
И мы едим инжир) Интересно будет ли расти в Донецкой области?
Я живу в Вологодском районе, дома растет инжир! Интересно, будет ли он у меня плодоносить?
Подскажите, пожалуйста, как укрывать инжир на зиму в условиях Кривого Рога Днепропетровской области.
Живу в Белгороде (Центрально-Черноземный район) У нас на даче растёт инжир, правда плодов пока не было, но надеемся получить! Черенок привезла с Геленджика в 2007 году, прижился, на зиму укрываем.
Живём в Хмельницкой обл., инжир выращиваем более 15 лет. Сейчас прекрасно растут и плодоносят несколько сортов. На зиму укрываем.
Татьяна, скажите пожалуйста, какие сорта выращиваете и как именно укрываете на зиму. Я тоже из Хмельницкий обл., очень хотелось бы узнать! Заранее спасибо!
Я живу в России. Если нужны саженцы самоплодного инжира, это ко мне
Отправляю по почте в теплые периоды и продаю на месте круглый год.
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Живу в центральном Казахстане. Хотел бы вырастить инжир. Но в наших климатических условиях он врят ли приживётся. Климат резко континентальный.
У меня дома (Львов) растёт инжир, плодоносит (ягоды фиолетовые) но не вкусные, внутри полые и сухие совсем без сока… в чем дело ?
Трудно вот так сказать, может сорт неподходящий. А где покупались саженцы, что продавцы говорили?
В Казахстане растет инжир??? Ну очень хочу попробовать свежий инжир))
Подскажите как укрывать инжир?
Я ,проживаю в Крыму,на Керченском полуострове.У нас инжир тоже успешно произростает.Много раз его вкушал очень его обожаю,в отличии от автора рассказа,мне больше по вкусу(не знаю как правильно)зеленый спелый.Узнал много интересного о полезности инжира, лично для себя.Спасибо огромное за интересный и позновательный рассказ.Обязательно попробую все предоставленные рецепты использования инжира.
Живу в Молдавии, посадил у себя инжир, первый год растет есть плоды но пока еще зеленые. Посмотрим что будет в следующем году?
Я живу на севере Молдавии,и у меня есть дерево инжир с плодами,но ещё плоды зелёные.пожалуйста подскажите как его укрывать на зиму?
У меня растет инжир желто фиолетового цвета средне азиатской дагестанской селекции величиной с куриное яйцо в зиму укрываю Из прута десять мм сделал дуги этими дугами пригибаю к земле ставлю короб из шифера насыпаю землю сверху ложу шифер чтобы дождь и снег не размывали землю в начале апреля раскрываю В период с двадцатого июля до первого августа и до глубокой осени кушаем спелый инжир Мякоть темно розового цвета вкус ОБАЛДЕТЬ
У меня растет инжир желто фиолетового цвета средне азиатской дагестанской селекции величиной с куриное яйцо в зиму укрываю Из прута десять мм сделал дуги этими дугами пригибаю к земле ставлю короб из шифера насыпаю землю сверху ложу шифер чтобы дождь и снег не размывали землю в начале апреля раскрываю В период с двадцатого июля до первого августа и до глубокой осени кушаем спелый инжир Мякоть темно розового цвета вкус ОБАЛДЕТЬ Для того чтобы сохранить гибкость и оставить его в виде куста нельзя давать кусту расти как дерево ветки ствола переходящие в четвертый год нужно выпиливать
Друзья! Помогите! Живу в Краснодарском крае, в конце марта посадила хороший (на мой взгляд ) саженец инжира. У него было уже несколько веточек и на их концах такие почки зеленые. Я так радовалась, что быстро пойдет в рост… и ни фига! До сих пор в той же «замечательной» стадии… хотя остальные саженцы фруктовых деревьев давно в листве и некоторые даже выпускали цветы! Что с ним делать? Или он уже погиб?