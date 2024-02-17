Сделайте зефир вашей мечты: элементарный рецепт лучших домашних сладостей

Нежный и воздушный зефир любят почти все. Этот замечательный десерт можно приготовить самостоятельно, чтобы точно быть уверенным в качестве составляющих.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Зефир просто готовится в домашних условиях. Для него нужны недорогие и доступные ингредиенты.

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Зефир из яблочного пюре

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты для белковой массы:

– 1 яйцо;

– щепотка соли;

– 50 граммов сахара;

– щепотка лимонной кислоты.

Ингредиенты для сиропа:

– 80 граммов воды;

– 8 граммов агара 900;

– 270 граммов сахара;

– 200 граммов яблочного пюре.

Для обваливания зефира:

– 150 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

В сотейнике или кастрюле с толстым дном соедините воду с сахаром, агаром и яблочным пюре. Поставьте на средний огонь и оставьте вариться, помешивая. После закипания сироп надо варить еще примерно 5 минут. Тем временем к белку добавьте лимонную кислоту и щепотку соли. Взбивайте на средней скорости миксера, пока он не превратится в пену. Затем частями всыпьте сахар, продолжая взбивать. Примерно через 5 – 7 минут взбивания белковая смесь будет готова. Влейте горячий сироп тонкой струйкой в меренгу, взбивая смесь на высокой скорости. Взбейте основу зефира примерно 2 минуты. Масса должна стать плотной и мягкой, как вата. Выложите теплую массу в кондитерский мешок и высадите половинки зефира на противень. Оставьте десерт застывать на 3 – 4 часа или на ночь. Готовый зефир обваляйте в сахарной пудре, чтобы он не лип к рукам, и соедините половинки.

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