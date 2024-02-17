ГлавнаяРецептыСделайте зефир вашей мечты: элементарный рецепт лучших домашних сладостей Сделайте зефир вашей мечты: элементарный рецепт лучших домашних сладостей На чтение: 2 минуты Нежный и воздушный зефир любят почти все. Этот замечательный десерт можно приготовить самостоятельно, чтобы точно быть уверенным в качестве составляющих. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Зефир просто готовится в домашних условиях. Для него нужны недорогие и доступные ингредиенты. Стоит попробовать Рецепт, который всегда удается: готовим кружевные блины на кипятке Зефир из яблочного пюре Время: 35 минут Порций: 6 Ингредиенты для белковой массы: – 1 яйцо; – щепотка соли; – 50 граммов сахара; – щепотка лимонной кислоты. Ингредиенты для сиропа: – 80 граммов воды; – 8 граммов агара 900; – 270 граммов сахара; – 200 граммов яблочного пюре. Для обваливания зефира: – 150 граммов сахарной пудры. Приготовление: В сотейнике или кастрюле с толстым дном соедините воду с сахаром, агаром и яблочным пюре. Поставьте на средний огонь и оставьте вариться, помешивая. После закипания сироп надо варить еще примерно 5 минут. Тем временем к белку добавьте лимонную кислоту и щепотку соли. Взбивайте на средней скорости миксера, пока он не превратится в пену. Затем частями всыпьте сахар, продолжая взбивать. Примерно через 5 – 7 минут взбивания белковая смесь будет готова. Влейте горячий сироп тонкой струйкой в меренгу, взбивая смесь на высокой скорости. Взбейте основу зефира примерно 2 минуты. Масса должна стать плотной и мягкой, как вата. Выложите теплую массу в кондитерский мешок и высадите половинки зефира на противень. Оставьте десерт застывать на 3 – 4 часа или на ночь. Готовый зефир обваляйте в сахарной пудре, чтобы он не лип к рукам, и соедините половинки. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство. Поделитесь с друзьями