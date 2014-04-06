Крым, откуда это имя?

Откуда взялось имя Крым? Какова же этимология имени Крым?
Названия сменяли одно другое на протяжении веков, но в письменных источниках это зафиксировано лишь с первого тысячелетия до нашей эры, и поэтому древнейшим считается его название – Таврика. Так назвали гористую страну на севере Понта Аксинского эллины, создатели античной средиземноморской цивилизации. В VIIIв. до н.э. они же называли ее Кимммерия — «область киммериян». То есть в названиях использовались именам народов, живших по побережьям и горам полуострова – тавров и киммерийцев. Те же эллины в своих письменных источниках сообщают, что до них в Таврике бывали финикияне, но как они называли полуостров – неизвестно.
С III-IV веков нашей эры наряду с Таврикой стало употребляться название Готия (Готская епархия). В западных хрониках это название упорно употреблялось даже потом, когда о готах в Крыму уже ничто не напоминало. И только в XIII веке появляется уже сегодня привычное нам слово Крым. Вначале оно обозначало город, лежащий недалеко от древнего порта Кафа (Феодосия). О большом и богатом торговом городе в далекой «земле гуннов» (еще одно, кстати, название полуострова) знали как на западе, так и на востоке.
Арабы звали этот город Кримни, аль Крым. Татары называли его Кырым, Крым, армяне – Хазарат, генуэзцы – Солхат. Это был многолюдный, блистательный город. Через него проходил Великий путь из Европы в Индию. И татары не зря сделали его центром своих владений до тех пор, пока не перевели столицу в Бахчисарай. «Великий путь» прекратил свое существование, и город пришел в упадок. Название «кырым» тюркское и обозначает «ров, перекоп», а похожее — «керм» — «крепость» (Солхат имел мощные городские стены и ров). Если же обратиться к арабскому языку, то выяснится, что «аль Крым» означает «щедрый» и вполне возможно, что татары позаимствовали это определение на востоке у арабских купцов – бывалых и сведущих людей. Как бы то ни было, но это слово в конце концов закрепилось за всем полуостровом.
Но возможно, что название произошло от Перекопского вала (или рва), отделяющего Крым от материка – ведь это тоже «кырым». Это слово очень хорошо стало известно в Московском княжестве, на Украине, в Польше и дальше во всей Восточной и Центральной Европе. И средиземноморью также пришлось привыкнуть к новому названию Таврики — Крыму.
Слово «Крым» финно-угорского происхождения на русский язык переводится как «ладонь». Полуостров Крым на удмуртском языке означает «маленький участок земли размером с ладонь»( КЫРЫМ пыдэс быдӟа музъем).
Слова Крым это с Тюркского означает так:Къыр-возвышенность а если Къырым-моя возвышенность!!!
Возможно происхождение Крым от слова КАРАИМ?? Надо рассмотреть версию…
Причем здесь караимы? П-островом владели Гунны и название дали они и означает оно: КАРĂМ -КАР-крепость(укрепленный город), ĂМ-(окончание, означающий принадлежность МНЕ) мой! то есть: МОЙ ГОРОД(крепость)!!! Например у наследников гуннов-сувар чувашей столица так и называется ШубашКАР, ПулКАР(Булгар)! КАР еще на чувашском еще имеет второе понятие: – объединение(сообщество)! Например, название государства БУЛГАР( по чувашски ПУЛКАР) переводится как БУДЕМ ВМЕСТЕ (союз племен)! РАХИМБЕК ближе к истине!!!
По казахски къыр можно перевести как сказал Рахимбек -возвышенность, также слово къыр означает степь,точнее,дальнюю степь,край степи,границу…То есть казахи когда говорят про дальние пастбища,говорят,например,»мал къайда?»-Где скот? Отвечают,машут рукой в направлении -»мал къырда»- скот в степи,в смысле на пастбище…Также,я думаю,название кыргызского народа можно перевести как къыр огуз, т.е. дальние огузы.Ведь казахи жили и живут,хвала Аллаху, в центре Евразии- справа-Къырым,слева-къыргызы…Не люблю я вашу букву-звук Ы!
Кырым с казахского переводится мой горный хребет /таудын кыры, кырдын жагасы, кырдан кулау …../, плюс есть карта 16-17 века , сегодня татары живущие в Крыму указали какие племена жили там кыпшак, аргын, мангыт, шибан, ихние тамги и спросите всех людей — какие племена под названием кыпчак, мангыт, аргын , шибан сегодня есть у какого народа 2015г и имя местности точно указывает значение , и до сих пор не изменился !!!
А также много имеются факты на Украине присутствия тюркских корней, я бы осмелился сказать конкретнее казахских /старый кыпчакский диалект/-русские называли половцами, есть города Айдар,Токмак и тд, давайте разберемся например русские обзывают украинцев хохлами верно? Вот Айдар по казахски и будет хохол — чуб волос на затылке /казахская традиция 1000лет/, можете спросить любого истинного казаха или откройте википедию и изучайте его- мои 2 сына родились с айдаром -сыны неба / тенгрианство до сих пор- танир кок синее небо/, вера Чингизхана, сегодняшние анализы ДНК казаха доказаны, что гениал.дерево/шежире/ совпадает с его ДНК на 98,9%, что равноценно к 100% не так ли? И почти у всех гениал.дерево ведет к Чингизхану , можете проверить, и делайте выводы! Теперь город Токмак- токпак -молот на русский, майдан -площадь , фронт , есть такое место Саур могила называется и около него в 25 км есть Георгиевско-байракское урочище/лесной массив наверное/- Саур с казахского апрель, байрак-знамя, военные походы начинали именно весной для коней корма много /недавно ученые Калифорнийского университете доказали, что первое одомашнивание лощадей произошло 10 000 лет назад именно на территории Казахстана-если пешком 5 км, на коне 200-250км/ когда погибает воин, завязывание ленточек/часть знамени его рода/ на дереве , считается его дух уходит в небо к тенгри, /это тоже старая тюркская традиция/ и я смеюсь когда вижу любые фильмы хоть США, Россия про Чингизхана, и тд обращаются мужчины друг другу на ага, коке и обряды погребения и кухня и тд, вообще на сегодняшних монгольцев даже не знают таких слов-!!!! Потому что другой язык и культура!там же всегда говорят монгольские кони -пони могли доехать до …, а также 2009г Кайрат Закирьянов из Казахстана получил орден рыцаря Чингизхана от рук президента Академии Монголии / он доказал, что Чингизхан казах/,
Интересные названия мест Крыма !
Зато в горной, предгорной и равнинной части Крыма правят тюрки, тюркоязычные имена. Протяженные горы с более или менее плоскими вершинами тюркоязычные народы называли Сандык (сундук), Топчан, Тапшан (обратите внимание на топчаны, которые раньше были на каждом пляже, а теперь сменяются на пластмассовые европейские «шезлонги»). Хребты без заметных перепадов высот назывались Кабырга, Кабарга (ребро). Многие горы названы по сходству с фигурами людей и животных: Муэдзин-Кая, Аю-Даг (Медведь-Гора), Бока-Таш (Лягушка-Камень). Яман с тюркского – плохой, недобрый, джады – колдун, ведьма. Названия с такими составными частями – отражение древних поверий. Ну, и, конечно, шайтан (по-арабски черт): есть в Крыму Шайтан-Коба, т.е. Чертова пещера, а полезный кроваво-красный кизил, из которого такое вкусное варенье, по легенде называется еще шайтанова ягода.
Многие названия отражают цвета гор, воды, леса. Ак – белый, сары – желтый, кок – голубой, кызыл – красный (отсюда и ягодка кизил). Вулканический массив Кара-Даг значит Черная Гора, Ак-Кая – Белая Скала, а Коктебель – край голубых вершин (кок — голубой, тепе – вершина, эль — край). Иногда разные народы по-разному называли одно и то же. Например, перевал Вартын-Богаз, т.е. перевал с пропастями по-тюркски – на гречечком звучал как Каллистон, Прекраснейший. Русское название мыса Хамелеон нисколько не похоже на тюркское Топрак-Кая, Земляной Вал, а ведь это один и тот же объект.
Забыл сказать,возможно, казахское слово къыр произошло от арабского ахир,ахират- тоже значение конец,край и т.д. А буква-звук КЪ это и есть Х по кириллице если.А вообще то я связист…
Я уверен, что многие люди не смогут точно выговорить наименование местности, так как другой язык и диалект , поэтому допускаю некоторые искажения , и через 1000лет поднять оригинал записи прочтет верно только хозяин этого языка/родной-кыпчакский / современный казахский! Вот искажалась вся история сначала арабы , китайцы, монголы, русские и тд тп , все копируют и переводят на свой лад , а оригинал же не меняется верно? Просто с мнениями казахских ученых лингвистов или тюркологов никто считался до сих пор ! После Кайрата Закирьянова авторитет наших историков поднялся на должный уровень !
Да чуть не забыл, в интернете напишите Бейлики Крымского ханства XVI в и там выйдет фото карты, и потом сами увидите какие племена жили и свой народ ! Там четко указаны границы кыпчак, мангыт/моя жена из того рода/, аргын и тд, /я сам из рода конырат-божбан-карашор/и наши родственники /в Европе Венгрия/Hungary/ спасибо за внимание, пишите комментарии ….
Когда то наши предки тоже заваевывали Крым. Скифы . Сарматы .Аланы. перевод с Осетинского Крым -тепло (ХЬАРЫМ) Логическое (может быть а может нет) сколько народов прошло на этой земле.
Олег завОевывали вообще-то пишется, по-русски грамотнее надо писать все же родной язык ваш!
А до нашествия в 8 веке нашей эры там проживали эллины и полуостров назывался ТАВРИЯ.Так что,уважаемые казахи и тюрки,вы всего лишь пришельцы на этой древней земле.Пусть даже вы все потомки Чингисхана.Когда то в древности в Крыму жили скифы,сарматы,то есть,племена,родственные росам.Теперь Крым вернулся опять к потомкам росов-русским.
я за проведение референдума по вопросу о возвращении исторического названия ТАВРИДА, а всякие названия
типа РОВ, ХРЕБЕТ, ЛАДОНЬ ( якобы КРЫМ) оставить краеведам и историкам. А Украина будет владеть крымом,
то есть перекопским рвом и вопрос передачи решен !
Кулагину — ваша окраина уже вряд ли будет владеть Крымом, за который переругались славяне! Да будет вам известно, историк, Таврида-то тоже от чего произошло???? От греческого «тавр» и латинского «таурус» — бык — так как скотоводством занималось наше коренное население — тавры, как называли греки наших предков! — это есть предки крымских татар! Этим самым вы просто напросто подтверждаете коренное происхождение крымских татар из Крыма! А Таврида, Таврия или Таврика — это так Крым называли греки! А давайте переименуем украину вашу в те названия, которые им давали греки и тюрки? А Крым оставьте в покое! Переменовывайте свою «окраину» или «край» — как дальнюю часть России или просто часть у страны — края, и давайте оставим старинное историческое название Крыма, а свою страну быков вы оставьте себе и грекам! Ров или крепость — не вам, пришельцам из окраины судить! Разберитесь с Россией сперва кому «владеть» нашим Крымом, владели им всегда наши предки, и будут владеть рано или поздно, вопрос времени, но мы теперь здесь сами без вас с названием своей Родины со своими ближайшими родственниками тюрками как-нибудь разберемся!
Уважаемые славяне русские, не берите на себя слишком много! Пришельцами всю жизнь были и остаетесь вы, славяне на Крымской земле! Вы, славяне — отнюдь не греки! Скифы — не есть поляне древляне, росичи, вятичи и т.д., ваша истинная земля лишь Новгород Великий, а на севере финноугры коренное население,на востоке татары и сибирские нации, в Киеве и то тюрки были до вас, да будет вам известно, скифы -отнюдь не прямые предки славян и да будет вам известно что до греков, к коим вы славяне отношения особо близкого не имеете, проживали вместе со скифами — ГУННЫ И ХУННЫ! Известно ли вам об этих тюркских предках??? А до нашей эры задолго несколько веков — да будет вам известно, там — на территории современного Крыма проживали КИМЕРИЙЦЫ И ШУМЕРЫ! ТАК КАК РАСКОПКИ ПОКАЗАЛИ ИХ НЕСКОЛЬКОТЫСЯЧЕЛЕТНЮЮ ДАВНОСТЬ!
ПРЕДКИ НЫНЕШНИХ ТЮРКОВ! Вот так, так что ЭТО ВЫ ПРИШЕЛЬЦЫ НА КРЫМСКОЙ ЗЕМЛЕ! НА КОТОРОЙ ВЕКАМИ ЕЩЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ ДО ПРИХОДА ВАШИХ СКИФОВ СУЩЕСТВОВАЛИ ТЮРКСКИЕ ГОСУДАРСТВА И ЦИВИЛИЗАЦИИ И ЖИЛИ ТЮРКСКИЕ ПЛЕМЕНА! ПРОСТО ИМПЕРИИ СМЕНЯЮТСЯ, ДОРОГУША, ПРОЙДЕТ ВРЕМЯ И КРЫМ ВЕРНЕТСЯ ТЮРКАМ, ТАК ЧТО, ЗАХВАТЧИКИ, ВЫ НА ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ! А МЫ ТЮРКИ И ОСОБЕННО КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ — ХОЗЯЕВА!
Скучно! Для полной картины по этому вопросу надо послушать ( почитать) блогеров из Чечни и Осетии. Подождём.
Крым — от тюркского ров, вал и возможно от арабского аль Крым — щедрый, хотя и казахское определение тоже очень подходит — мои горы или мои степи от слова Кыр — ым окончание принадлежности — мой. А В РЕФЕРЕНДУМ — ГОЛОСОВАТЬ НЕ О ЧЕМ И НЕЧЕГО! КРЫМ — БОЛЕЕ СТАРИННОЕ И ДРЕВНЕЕ НАЗВАНИЕ! Греки назвали пару тройку городов в Крыму — а наши крымские татары — почти все географические объекты полуострова! А тут дамочка равняет греков и скифов с русскими, причем являющимися такими же пришельцами как и греки! И пытается выставить скифов — прямыми потомками русских, скифы и сарматы относятся так же к части пришлого населения! ГЛАВНОЕ — КИМЕРИЙЦЫ И ШУМЕРЫ, А ТАКЖЕ ГУННЫ, ДАВШИЕ ОСНОВУ ТЮРКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВСЕГО ЮГО-ВОСТОЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЕВРАЗИИ!