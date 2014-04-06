Крым, откуда это имя?

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Откуда взялось имя Крым? Какова же этимология имени Крым?

Названия сменяли одно другое на протяжении веков, но в письменных источниках это зафиксировано лишь с первого тысячелетия до нашей эры, и поэтому древнейшим считается его название – Таврика. Так назвали гористую страну на севере Понта Аксинского эллины, создатели античной средиземноморской цивилизации. В VIIIв. до н.э. они же называли ее Кимммерия — «область киммериян». То есть в названиях использовались именам народов, живших по побережьям и горам полуострова – тавров и киммерийцев. Те же эллины в своих письменных источниках сообщают, что до них в Таврике бывали финикияне, но как они называли полуостров – неизвестно.

С III-IV веков нашей эры наряду с Таврикой стало употребляться название Готия (Готская епархия). В западных хрониках это название упорно употреблялось даже потом, когда о готах в Крыму уже ничто не напоминало. И только в XIII веке появляется уже сегодня привычное нам слово Крым. Вначале оно обозначало город, лежащий недалеко от древнего порта Кафа (Феодосия). О большом и богатом торговом городе в далекой «земле гуннов» (еще одно, кстати, название полуострова) знали как на западе, так и на востоке.

Арабы звали этот город Кримни, аль Крым. Татары называли его Кырым, Крым, армяне – Хазарат, генуэзцы – Солхат. Это был многолюдный, блистательный город. Через него проходил Великий путь из Европы в Индию. И татары не зря сделали его центром своих владений до тех пор, пока не перевели столицу в Бахчисарай. «Великий путь» прекратил свое существование, и город пришел в упадок. Название «кырым» тюркское и обозначает «ров, перекоп», а похожее — «керм» — «крепость» (Солхат имел мощные городские стены и ров). Если же обратиться к арабскому языку, то выяснится, что «аль Крым» означает «щедрый» и вполне возможно, что татары позаимствовали это определение на востоке у арабских купцов – бывалых и сведущих людей. Как бы то ни было, но это слово в конце концов закрепилось за всем полуостровом.

Но возможно, что название произошло от Перекопского вала (или рва), отделяющего Крым от материка – ведь это тоже «кырым». Это слово очень хорошо стало известно в Московском княжестве, на Украине, в Польше и дальше во всей Восточной и Центральной Европе. И средиземноморью также пришлось привыкнуть к новому названию Таврики — Крыму.

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