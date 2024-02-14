Горбушу теперь покупаю килограммами. Сочная рыбка с вкусной начинкой: съедается за считанные минуты

Горбуша — это вид рыбы , который очень полезен для организма. При этом нельзя сказать, что горбуша входит в сегмент дорогой рыбы. Она находится на среднем ценовом пороге. Поэтому позволить себе горбушу раз в месяц или даже неделю может каждый.

При этом многие не покупают и не готовят горбушу. Дело в том, что рыба может быть не всегда вкусной. При неправильном хранении и разморозке, рыба теряет свои вкусовые качества. Размораживая рыбу, стоит опускать ее в специальный раствор из соли и сахара. Так рыба сохранит в себе полезные вещества и жидкость, при готовке станет сочнее.

Расскажем, как приготовить фаршированную горбушу.

Ингредиенты для фаршированной горбуши:

горбуша — шт.;

соль — ½ ч.л.;

копченая паприка — ½ ч.л.;

базилик — ½ ч.л.;

розмарин — ½ ч.л.;

сушеный чеснок — ½ ч.л.;

сок ½ лимона;

помидор — шт.;

крабовые палочки — 3 шт.;

сыр — 50 г;

майонез — ст.л.;

соус Терияки — ч.л.

Приготовление фаршированной горбуши:

Очищаем рыбу от жабр, плавников, хвоста и головы, удаляем хребет и делим на две части. Филе горбуши солим, посыпаем паприкой и базиликом, втираем в волокна рыбы.

Высыпаем на филе розмарин и сушеный чеснок, поливаем лимонным соком. Пока рыба маринуется, нарезаем мелким кубиком помидор и крабовые палочки.

Натираем мелко сыр и смешиваем с помидором и крабовыми палочками, заправляем майонезом.

На противень кладем пергамент, поперек выкладываем веревочки для запекания.

Кладем на противень одну часть филе, на нее выкладываем начинку в виде помидор с крабовыми палочками.

Накрываем начинку второй частью филе, перевязываем жгутиками.

Смазываем филе соусом Терияки.

Запекаем рыбу при 180 градусах 30-35 минут.

Получается сочная горбуша с начинкой внутри. Можно вместо Терияки использовать соевый соус с оливковым маслом, получается не хуже.