Горбушу теперь покупаю килограммами. Сочная рыбка с вкусной начинкой: съедается за считанные минуты

Горбуша — это вид рыбы , который очень полезен для организма. При этом нельзя сказать, что горбуша входит в сегмент дорогой рыбы. Она находится на среднем ценовом пороге. Поэтому позволить себе горбушу раз в месяц или даже неделю может каждый.
При этом многие не покупают и не готовят горбушу. Дело в том, что рыба может быть не всегда вкусной. При неправильном хранении и разморозке, рыба теряет свои вкусовые качества. Размораживая рыбу, стоит опускать ее в специальный раствор из соли и сахара. Так рыба сохранит в себе полезные вещества и жидкость, при готовке станет сочнее.
Расскажем, как приготовить фаршированную горбушу.
Ингредиенты для фаршированной горбуши:
- горбуша — шт.;
- соль — ½ ч.л.;
- копченая паприка — ½ ч.л.;
- базилик — ½ ч.л.;
- розмарин — ½ ч.л.;
- сушеный чеснок — ½ ч.л.;
- сок ½ лимона;
- помидор — шт.;
- крабовые палочки — 3 шт.;
- сыр — 50 г;
- майонез — ст.л.;
- соус Терияки — ч.л.
Приготовление фаршированной горбуши:
Очищаем рыбу от жабр, плавников, хвоста и головы, удаляем хребет и делим на две части. Филе горбуши солим, посыпаем паприкой и базиликом, втираем в волокна рыбы.
Высыпаем на филе розмарин и сушеный чеснок, поливаем лимонным соком. Пока рыба маринуется, нарезаем мелким кубиком помидор и крабовые палочки.
Натираем мелко сыр и смешиваем с помидором и крабовыми палочками, заправляем майонезом.
На противень кладем пергамент, поперек выкладываем веревочки для запекания.
Кладем на противень одну часть филе, на нее выкладываем начинку в виде помидор с крабовыми палочками.
Накрываем начинку второй частью филе, перевязываем жгутиками.
Смазываем филе соусом Терияки.
Запекаем рыбу при 180 градусах 30-35 минут.
Получается сочная горбуша с начинкой внутри. Можно вместо Терияки использовать соевый соус с оливковым маслом, получается не хуже.