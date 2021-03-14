Cтоматологическая клиника Дентал-Евро — днепр

Следить за здоровьем полости рта необходимо начинать с самого раннего возраста. Ведь от здоровья молочных зубов зависит здоровье зубов постоянных. При возникновении кариеса на молочных зубах, а также появления в них болей обращение к врачу-стоматологу является обязательным. Услуги, предоставляемые стоматологами, довольно разнообразны. Это не только лечение кариеса и удаление зубов. Перечень стоматологических услуг гораздо больше.

В современных стоматологических клиниках пациентам предлагаются следующие виды услуг:

восстановление и реставрация зубов – эта процедура может понадобиться при нарушении целостности зуба при сохранении его корня;

отбеливание зубов – может производиться при помощи различных химических составов, и при помощи такого оборудования как лазер. Лазерное отбеливание считается более эффективным. Отбеливание зубов может быть произведено при помощи ультрафиолета;

удаление зубного камня – эта процедура может проводиться разными способами: при помощи химических средств, ультразвука, лазерного оборудования, стоматологических инструментов (механическая чистка);

ортодонтические услуги (выравнивание зубного ряда при помощи брекет-систем и иных устройств, исправление прикуса) – могут предоставляться как детям, так и взрослым;

лечение кариеса – включает в себя удаление пораженных тканей, очищение образовавшихся полостей и пломбирование;

удаление зубов – в настоящее время эту процедуру (особенно если это касается постоянных зубов) проводят только при отсутствии других вариантов решения проблемы. Чаще всего зубы удаляют в случае пульпита, травмы, сильного воспаления;

лечение заболеваний десен, таких как пародонтоза, гингивита и других;

установка зубных протезов, имплантов из различных материалов.

Современная стоматология располагает всем необходимым оборудованием и материалами для эффективного лечения заболеваний зубов и полости рта и их профилактики. Многие процедуры, которые являются для пациентов болезненными, выполняются при использовании местной анестезии, она эффективно устраняет болевые ощущения и полностью безопасна для пациентов. Стоматологические процедуры выполняются наиболее щадящими способами, которые доставляют пациентам минимальный дискомфорт. Не стоит бояться обращаться к стоматологам в случае необходимости.

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