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Зеленый салат с авокадо, яблоком и козьим сыром: насыщаем организм витаминами

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Зеленый салат с авокадо, яблоком и козьим сыром: насыщаем организм витаминами

Простой, но необычный салат с авокадо и яблоками — идеальное блюдо для тех, кто ищет легкий, но питательный перекус.

Полезный зеленый салат, который можно быстро и легко приготовить, поливают яблочным сидром и горчичным соусом. Рецептом полезного блюда поделилась кулинар Шарлотта Биннс-Макдональд, сообщает Taste.

Ингредиенты

Основа:

  • 2 пучка зеленого салата, разрезанных вдоль на четвертинки;
  • 2 авокадо, нарезанных дольками;
  • 2 зеленых яблока (кисло-сладких), очень тонко нарезанных кружочками;
  • 75 г измельченного козьего сыра;
  • 1/4 стакана кедровых орехов, поджаренных и крупно нарезанных;
  • 1/4 стакана свежих листьев плосколистной петрушки.

Заправка:

  • 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
  • 1 1/2 столовой ложки яблочного уксуса;
  • 2 чайные ложки меда;
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы;
  • Количество ингредиентов рассчитано на приготовление 8 порций салата.

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте заправку: поместите все ингредиенты в небольшую миску. Взбейте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

Шаг 2. Выложите листья салата, авокадо и яблоко на сервировочное блюдо. Посыпьте сыром, орехами и петрушкой. Полейте заправкой. Наше блюдо готово!

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