Цена порошковой покраски в Москве

Порошковая покраска опор ЛЭП

В мире все больше места заполняют разные изделия, выполненные из металла. Они имеют не совсем приглядный вид, если не покрыть декоративной покраской — одной из возможностей доведения до соответствия эстетическим нормам. Металл имеет слабость — он не может противостоять коррозии. Учитывая это, выбирается способ окрашивания металлического изделия и тип краски, что в свою очередь увеличит срок службы изделия. Отличительным качеством порошковых красителей является способность защищать окрашиваемую поверхность от внешних негативных воздействий. Поэтому порошковая краска стала столь востребована. С середины двадцатого века покраска порошковая стала вытеснять обычную жидкую покраску, которой покрывали металл, проявляя свои превосходящие качественные свойства. Воспользоваться порошковой покраской металла вы можете на сайте https://poroshkovaya-pokraska-moskva365.ru/.

Методом напыления порошковая краска наносится на поверхность ровным слоем. А применяется для окраски только специальная краска — полимерно-порошковая, состоящая из мельчайших частиц полимеров, замешанная на эпоксидных и полиэфирных смолах, обладающих термопластичными свойствами.

Порошковые красители, исключающие в своем составе содержание растворителей, стали применять в настоящее время для окрашивания поверхности МДФ. При этом достаточно нанесение одного слоя краски, в отличие от обычной, после слоя, которой нужно проводить шлифовку, затем наносить следующий. Порошковая краска этого не требует, как не требует и вентиляции при выполнении работы. А это не несет затраты на электроэнергию. Соответственно, стоимость окраски порошковой краской снижается. Технология и качественные особенности краски из полимерного порошка наделяют её огромными преимуществами над другими способами окраски самых разных поверхностей.

Порошковая покраска металла — это новая технология, основанная на нанесении порошковой краски, а затем нагревания детали, чтобы обеспечить полимеризацию порошка под воздействием высоких температур. После завершения всех необходимых процедур покрытие из порошковой краски является более стойким к погодным условиям, температурному воздействию и повреждениям, поскольку образует защитный слой на металлических деталях.

Порошковая покраска требует предварительную очистку детали от других слоев краски, а также зачистку от коррозии и загрязнений. От чистоты изделия будет зависеть долговечность и прочность покрытия.

Для порошковой покраски можно использовать металлические конструкции из алюминия, нержавеющей стали и железа. Без окрасочной камеры проведения работ невозможно, поскольку в ней производится фильтрация воздуха от мелких частей краски, которые наэлектризовались не попали на изделие, а также процесс нагревания детали.

Существует множество моделей камер для порошковой покраски, отличаются они типом управления, фильтрации, а также способом сушки готового изделия, который может происходить как с помощью электричества, так и с помощью газа.