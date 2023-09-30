Диетолог Кабанов рассказал, как «бросить» сладкое без мучений

Диетолог Алексей Кабанов подсказал, как избавиться от постоянной тяги к сладкому. Рекомендациями эксперта делится Pravda.ru.

Последствия чрезмерного употребления сахара и сахаросодержащих продуктов известны всем: на фоне этой зависмости развиваются сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение.

Однако отказаться от коварного продукта не так-то просто. Специалист нашел способ, который поможет безболезненно расстаться с сахаром в рационе: нужно просто заменить его полезной пищей и не давать себе проголодаться. Лучше всего с этим справляются бобовые и цельнозерновые, то есть источники сложных углеводов.

Также во время отказа от сахара организму понадобится больше клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах. Эти продукты также помогут побороть голод между основными приемами пищи.

Кроме этого, в рацион можно добавить полезные альтернативы сладостям: орехи, курагу, изюм или чернослив.

Кабанов предупреждает, что в первые дни или даже недели после исключения сахара человек может столкнуться с повышенной утомляемостью, бессонницей и непроходящим чувством голода в течение дня.