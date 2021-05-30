Цифровизация образования. Особенности образования и рынка труда в цифровую эпоху

Если взглянуть на мир в данный момент с его нынешним развитием и использованием разных инновационных проектов, внедрением сети интернет, современных технологий, довольно легко предположить важность профессии IT- специалист тут. Компьютеры прочно завоевали собственную нишу в деловой отрасли, из-за этого практически каждый, кто может программировать и отлично знаком с информатикой имеет хороший шанс отлично зарабатывать и найти профессию в большой, развивающейся организации. Массовое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) радикально и всеобъемлюще трансформирует цифровое общество, процесс которого определяется как цифровая революция и используется в качестве инструмента для строительства глобального постиндустриального информационного общества.

Ит-отрасль в Российской Федерации достаточно молодо — средний возраст ит-менеджера составляет 25-26 лет, и уже длительное время данная профессия все "молодеет ". Сейчас в Российской Федерации сложилась ситуация кадрового «голода». В Татарстане практически каждый год производится не больше пятисот такого типа профессионалов.

Весной прошедшего года у нас в республике было запущено строительство ит-города — Иннополиса. Иннополис будет представлять из себя научный город со всей инфраструктурой: жилье, автотрассы, детские сады, поликлиники. Он будет рассчитан на 150 тыс. профессионалов с семьями. Проект рассчитывается реализовать за 5-7 лет.

Для реализации проекта " Иннополис "в Татарстане может понадобиться выпускать 1-2 тыс. Ит — профессионалов практически каждый год, который разработан на основе КФУ и начала работу Высшая школа it и Информационных систем.

Описание профессии программиста: