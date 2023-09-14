Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить древесные грибы маринованные. По желанию можно добавить в закуску пару колечек перца чили для остроты. Перед подачей грибы можно заправить растительным маслом и посыпать свежей зеленью. Древесные грибы сами по себе не обладают ярким вкусом, но благодаря маринаду получаются очень вкусными, хрустящими и упругими.
Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Грибы древесные сушеные 50 Грамм
- Вода 300 Миллилитров
- Соль 20 Грамм
- Уксус 9% 25 Миллилитров
- Перец душистый (горошек) 1-2 Штук
- Перец черный (горошком) 5-6 Штук
- Гвоздика (бутон) 1-2 Штук
- Семена горчицы 1/2 Чайных ложки
- Лаврвый лист 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
Количество порций 4
Калорийность
119 ккал
Калорийность
6 г
Белки
2 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Древесные грибы маринованные»
Подготовьте все ингредиенты.
Древесные грибы замочите в чистой воде на 1 час. После тщательно промойте.
Отварите грибы в кипящей воде 15 минут.
Слейте воду, а грибы разберите. Отрежьте жесткую ножку и порежьте сами древесные грибы на ломтики среднего размера.
Для маринада вскипятите воду, добавьте соль, лавровый лист, семена горчицы, гвоздику и перец горошком. После закипания влейте уксус и проварите 1 минуту.
Добавьте в кипящий маринад древесные грибы. Проварите их еще 15 минут.
Репчатый лук нарежьте перьями или полукольцами.
В чистую банку или пищевой контейнер выложите древесные грибы и репчатый лук слоями.
Влейте маринад, закройте крышкой. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 1 час.
Древесные грибы маринованные готовы, приятного вам аппетита!