Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить древесные грибы маринованные. По желанию можно добавить в закуску пару колечек перца чили для остроты. Перед подачей грибы можно заправить растительным маслом и посыпать свежей зеленью. Древесные грибы сами по себе не обладают ярким вкусом, но благодаря маринаду получаются очень вкусными, хрустящими и упругими.

Основной ингредиент: Грибы Блюдо: Закуски Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Грибы древесные сушеные 50 Грамм

Вода 300 Миллилитров

Соль 20 Грамм

Уксус 9% 25 Миллилитров

Перец душистый (горошек) 1-2 Штук

Перец черный (горошком) 5-6 Штук

Гвоздика (бутон) 1-2 Штук

Семена горчицы 1/2 Чайных ложки

Лаврвый лист 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Количество порций 4

Калорийность

119 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Древесные грибы маринованные»

Подготовьте все ингредиенты.

Древесные грибы замочите в чистой воде на 1 час. После тщательно промойте.

Отварите грибы в кипящей воде 15 минут.

Слейте воду, а грибы разберите. Отрежьте жесткую ножку и порежьте сами древесные грибы на ломтики среднего размера.

Для маринада вскипятите воду, добавьте соль, лавровый лист, семена горчицы, гвоздику и перец горошком. После закипания влейте уксус и проварите 1 минуту.

Добавьте в кипящий маринад древесные грибы. Проварите их еще 15 минут.

Репчатый лук нарежьте перьями или полукольцами.

В чистую банку или пищевой контейнер выложите древесные грибы и репчатый лук слоями.

Влейте маринад, закройте крышкой. Остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 1 час.

Древесные грибы маринованные готовы, приятного вам аппетита!