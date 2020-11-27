Цветы и их значения

Букеты цветов дарят по поводу и без. Какая девушка не мечтает получить благоухающий презент? Доставка цветов по Киеву поможет вам поднять настроение любимого человека или поздравить кого-то с праздником.

Флористика — дело тонкое. Составлять красивые букеты, на самом-то деле, не так уж и просто. Нужно знать, что с чем сочетается, какие цветы друг с другом «дружат», а какие враждуют. Только настоящий профессионал может сделать идеальный букет.

Более того, нужно знать, что обозначает каждый сорт цветов, их оттенок, какой смысл в них спрятан. Тогда можно заговорить на языке цветов и в одном букете сделать целое признание.