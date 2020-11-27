Цветы и их значения

Букеты цветов дарят по поводу и без. Какая девушка не мечтает получить благоухающий презент? Доставка цветов по Киеву поможет вам поднять настроение любимого человека или поздравить кого-то с праздником.
Флористика — дело тонкое. Составлять красивые букеты, на самом-то деле, не так уж и просто. Нужно знать, что с чем сочетается, какие цветы друг с другом «дружат», а какие враждуют. Только настоящий профессионал может сделать идеальный букет.
Более того, нужно знать, что обозначает каждый сорт цветов, их оттенок, какой смысл в них спрятан. Тогда можно заговорить на языке цветов и в одном букете сделать целое признание.
- Тюльпаны — весенние цветы, которые очень распространены в нашей стране. Используются как в букетах, так и самостоятельно. Пришел он из Турции, где его называли «дульбаш», как головной убор, потому что лепестки тюльпана напоминали тюрбан. Сейчас тюльпаны больше всего распространены в Европе, особенно в Голландии. Там их культивируют и выращивают тысячами на экспорт.
- Родиной розы является Персия. Считается королевским и самым благородным цветом. Как ни странно, но именно розы пользуются у прекрасной половины человечества наибольшим спросом. Разнообразие форм расцветок позволяет делать букеты для разных праздников и настроений.
- Лилия считается очень противоречивым цветком, в нем скрывается много тайн и секретов. Его связывают с чистотой и невинностью христианской религии. Ведь именно в этой религии считается, что лилии выросла на том месте, где стояла Ева в раю.
- Орхидея — этот цветок появился в Китае, где его очень почитают. Там он символизирует благодать, богатство, женское начало. Его обязательно рекомендуют выращивать в семьях, в которых хотят завести детей.
- Хризантемы очень популярны осенью, так как это пора — разгар цветения хризантем. Букеты из этих цветов чаще всего просто покупают домой для красоты. Однако, во многих европейских странах этот цветок несет траурное значение и его часто приносят на кладбище в знак скорби.
- Герберу принято считать официальным цветком, поэтому их больше дарят не любимым людям, а коллегам или руководителям. Герберы чем-то напоминают ромашки, только больше и разных цветов.
- Гладиолусы — это очень крупные и броские цветы. Их название с латинского переводится как «меч».
- Гвоздики были очень популярны в советские времена. Поэтому и по сей день они у нас ассоциируются либо с чем-то официальным, либо с трауром.