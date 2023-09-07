Описание приготовления:
Картофель лучше всего взять мелкий, но если его нет, возьмите среднего размера. Только его нужно будет порезать на средние дольки. При желании к курице и овощам добавьте репчатый лук, морковь или болгарский перец.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге
Состав / Ингредиенты:
- Курица 400 Грамм (любые части)
- Цветная капуста 250 Грамм
- Картофель 500 Грамм (мелкий)
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Специи По вкусу
- Зелень По вкусу
- Сливки 150 Миллилитров (10-12% жирности)
- Сыр 80 Грамм (твердый)
- Масло растительное 1 Чайная ложка (для смазывания формы)
Количество порций 4
Калорийность
125 ккал
Калорийность
8 г
Белки
7 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Курица с картошкой и цветной капустой в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы с картофелем и цветной капустой в духовке. Овощи вымойте, курицу, у меня грудка, сполосните и обсушите.
Картофель почистите, сполосните и разрежьте на 2 части, выложите в смазанную форму для запекания.
Цветную капусту разделите на соцветия и выложите поверх картофеля.
Курицу разрежьте на куски, посолите, поперчите, добавьте специи и перемешайте. Разложите курицу на картофель с капустой.
Сливки посолите, добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Полейте сливками курицу с овощами.
Закройте форму с курицей, картошкой и капустой фольгой. Поставьте форму в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 60 минут. За это время картофель, курица и цветная капуста должны приготовиться.
Сыр натрите на средней терке. С формы снимите фольгу и посыпьте все сыром.
Форму верните в духовку и запекайте все еще 10-15 минут до румяной корочки. Курица с картошкой и цветной капустой готова.
Приятного аппетита!