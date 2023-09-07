Описание приготовления:

Картофель лучше всего взять мелкий, но если его нет, возьмите среднего размера. Только его нужно будет порезать на средние дольки. При желании к курице и овощам добавьте репчатый лук, морковь или болгарский перец.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда / Блюда в фольге

Состав / Ингредиенты:

Курица 400 Грамм (любые части)

Цветная капуста 250 Грамм

Картофель 500 Грамм (мелкий)

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Специи По вкусу

Зелень По вкусу

Сливки 150 Миллилитров (10-12% жирности)

Сыр 80 Грамм (твердый)

Масло растительное 1 Чайная ложка (для смазывания формы)

Количество порций 4

Калорийность

125 ккал

Калорийность

8 г

Белки

7 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Курица с картошкой и цветной капустой в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления курицы с картофелем и цветной капустой в духовке. Овощи вымойте, курицу, у меня грудка, сполосните и обсушите.

Картофель почистите, сполосните и разрежьте на 2 части, выложите в смазанную форму для запекания.

Цветную капусту разделите на соцветия и выложите поверх картофеля.

Курицу разрежьте на куски, посолите, поперчите, добавьте специи и перемешайте. Разложите курицу на картофель с капустой.

Сливки посолите, добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Полейте сливками курицу с овощами.

Закройте форму с курицей, картошкой и капустой фольгой. Поставьте форму в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 60 минут. За это время картофель, курица и цветная капуста должны приготовиться.

Сыр натрите на средней терке. С формы снимите фольгу и посыпьте все сыром.

Форму верните в духовку и запекайте все еще 10-15 минут до румяной корочки. Курица с картошкой и цветной капустой готова.

Приятного аппетита!