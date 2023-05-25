Дедлайн – ключевой элемент тайм менеджмента

Дедлайн перекочевал к нам из США. Переводится такой термин с английского, как мертвая линия. Сразу применялся в тюремном лексиконе, именно этим словом называли границу, за которую заключенные не могли переходить, иначе смерть. Сейчас такая формулировка применяется в других условиях и сигнализирует о крайних сроках. Используется термин в различных сферах – на производстве, при реализации проектов, фрилансерами, менеджерами, бизнесменами.

Ключевая цель дедлайнов

Такой термин применяется не с целью напугать или загнать в строгие рамки. Основная задача сделать труд продуктивным. Последствия за срыв дедлайнов разные, устанавливаются индивидуально, начиная от репутационных издержек и завершая денежным штрафом.

Однако применение такого инструмента открывает следующие преимущества:

достигаются цели в оговоренное время;

повышается производительность;

обеспечивается продуктивное взаимодействие в команде;

грамотно используются ресурсы.

Правильно установленный deadline окажет только положительное влияние на построение работы. Оптимизируются многие процессы, будут задействованы только нужные ресурсы и инструменты.

Какие ошибки допускаются при ограничении сроков

Однако дедлайны имеют не только плюсы, но и минусы. Особенно негативные факторы проявляются, если будут допущены следующие ошибки:

некорректно установлены временные рамки;

заведомо завышены цели;

присутствуют ограничения по ресурсам;

не учитываются форс-мажорные ситуации.

Что такое дедлайн уже понятно – временной отрезок на реализацию проекта. Он может быть как строгим, так и плавающим, с возможностью продления. Главное правильно определить время сдачи задачи. Оно должно полностью соответствовать поставленным целям. Иначе сразу возникнут проблемы. Значительно возрастет давление, будут допускаться ошибки, снизится качество.

Также не учитываются негативные факторы. Они присутствуют в любой работе и могут затормозить реализацию проекта. Их нужно обязательно закладывать в устанавливаемые сроки.

Как не срывать дедлайны

Чтобы всегда соблюдать дедлайны, воспользуйтесь следующими правилами:

установите дисциплину;

выполняйте планирование;

фиксируйте сроки;

грамотно делите работу;

правильно оценивайте собственные силы.

Заведите электронный ежедневник, планируйте собственное время. Такой инструмент позволит грамотно выстроить работу, напомнит о сроках. Отсутствие дисциплины – проблема многих людей. По этой причине срываются сроки, некорректно выполняется работа. Составляйте список дел на день, устанавливая строгие временные рамки. Это позволит найти время на работу и отдых.

Какой бы не был перспективный проект, реально смотрите на вещи. Если заведомо не можете уложиться в сроки, лучше сразу отказаться от работы, чтобы не испортить отношения с руководством.

Разбивайте задачу на мелкие блоки, что позволит правильно распределять ресурсы, сразу выполнить сложные задания. Постоянно измеряйте готовый результат. Сопоставляйте с отведенным временем. Так, сможете точно спрогнозировать дату завершения проекта.

Заключение

Дедлайн – популярный термин, помогающий успешно реализовывать проекты, развивать бизнес. Главное корректно его использовать, устанавливать оптимальные сроки, учитывать негативные факторы.