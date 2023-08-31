Описание приготовления:
Для приготовления подойдет абсолютно любое свиное филе. Укроп можно заменить на любую зелень или вообще откажитесь от нее. Свинина готова, когда на ее поверхности начали появляться пузырьки кипящего масла.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Блюда в кляре
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 300 Грамм (филе)
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Яйцo 1 Штука
- Мука 30 Грамм
- Молоко 30 Миллилитров
- Укроп 10 Грамм
- Масло сливочнoe 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
259 ккал
Калорийность
13 г
Белки
20 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свинина в кляре в духовке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свинины в кляре в духовке. Мясо сполосните и обсушите.
В чашке смешайте до однородности яйцо, муку, молоко, соль и черный перец.
Свинину нарежьте на куски, отбейте с двух сторон, посолите и посыпьте специями.
Свинину обваляйте полностью в муке. Выложите мясо в муке в кляр, чтобы полностью покрылось.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите свинину в кляре в сковороду и обжарьте с двух сторон до румяной корочки.
Поставьте обжаренную свинину в кляре в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности мяса. Готовую свинину достаньте и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!