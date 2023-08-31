Описание приготовления:

Для приготовления подойдет абсолютно любое свиное филе. Укроп можно заменить на любую зелень или вообще откажитесь от нее. Свинина готова, когда на ее поверхности начали появляться пузырьки кипящего масла.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

Свинина 300 Грамм (филе)

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Яйцo 1 Штука

Мука 30 Грамм

Молоко 30 Миллилитров

Укроп 10 Грамм

Масло сливочнoe 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

259 ккал

Калорийность

13 г

Белки

20 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свинина в кляре в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления свинины в кляре в духовке. Мясо сполосните и обсушите.

В чашке смешайте до однородности яйцо, муку, молоко, соль и черный перец.

Свинину нарежьте на куски, отбейте с двух сторон, посолите и посыпьте специями.

Свинину обваляйте полностью в муке. Выложите мясо в муке в кляр, чтобы полностью покрылось.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите свинину в кляре в сковороду и обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

Поставьте обжаренную свинину в кляре в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут до готовности мяса. Готовую свинину достаньте и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!