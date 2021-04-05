Кровати из натурального дерева — преимущества и основные рекомендации по выбору

Основное предназначение кровати — создавать пользователю идеальные условия для сна и отдыха. На правильно подобранной модели сон приходит быстро, а пробуждение сопровождается только приятными ощущениями.

Не менее важно, чтобы выбранная модель в полной мере соответствовала стилистике спального интерьера. Самым высоким спросом на мебельном рынке пользуются недорогие кровати из дерева, представленные в невероятно широком ассортименте. Чтобы не ошибиться с выбором и радоваться покупке долгие годы, следует руководствоваться некоторыми правилами и советами экспертов. Деревянная мебель в Москве от производителя по хорошей цене продается по ссылке.

Чем хороши деревянные кровати?

Качественная кровать из натурального дерева — эталонная спальная мебель с давних времен. Древесина по праву считается идеальным материалом для производства кроватей ввиду экологичности, природного тепла и устойчивости к износу. Сочетание столь важных качеств делает такую мебель абсолютно безопасной и комфортной в эксплуатации.

Варианты из натурального дерева славятся особым благородством и способностью гармонировать с любой стилистикой спального интерьера. Причиной тому — неповторимая, уникальная структура древесины, украшающая мебель лучше любого искусственного декора.

В современной мебельной индустрии используются самые разные породы древесины, но всех их объединяет одно — несомненная прочность. Мебель из древесины способна выдерживать повышенные нагрузки и сохраняет первоначальные эксплуатационные качества даже спустя годы интенсивного использования.

Виды пород древесины

Мебельные салоны Киева предлагают широчайший модельный ряд деревянных кроватей на совершенно любые вкус и бюджет. Цена кровати напрямую зависит от материалов, использованных в ее производстве. Также сумма на ценнике определяется фабрикой-изготовителем и уровнем ее престижности. Наибольшей популярностью сегодня могут похвастаться модели, выполненные из березы и сосны.

Это объясняется тем, что мебель из данных пород древесины стоит сравнительно недорого, не уступая по качеству более премиальным аналогам. Сосна и береза славятся мягкостью, в связи с чем производители придают им прочность путем особой обработки. Более твердыми породами древесины принято считать ясень, дуб и бук. Их характеризуют прочность и устойчивость к внешним воздействиям.