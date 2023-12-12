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Фруктово-ягодный салат с йогуртом

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Фруктово-ягодный салат с йогуртом

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фруктово-ягодный салат с йогуртом. Из фруктов также можно использовать грушу, манго или киви, а из ягод хорошо подойдет голубика или малина. Йогурт лучше всего использовать классический, без добавок и сахара. Такой салат обязательно понравится взрослым и детям!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Ягоды Блюдо: Салаты / Десерты

Состав / Ингредиенты:

  • Йогурт 150 Грамм (классический без добавок)
  • Банан 1 Штука
  • Яблоко 1 Штука
  • Клубника 100 Грамм
  • Сироп топинабмура По вкусу
  • Гранола 80 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

112 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктово-ягодный салат с йогуртом»

Фруктово-ягодный салат с йогуртом

Подготовьте все ингредиенты.

Фруктово-ягодный салат с йогуртом

Банан очистите и нарежьте кружочками. Яблоко разрежьте, удалите сердцевину и порежьте ломтиками среднего размера.

Фруктово-ягодный салат с йогуртом

Клубнику помойте и обсушите. Удалите хвостики и порежьте кружочками.

Фруктово-ягодный салат с йогуртом

На дно миски выложите половину йогурта.

Фруктово-ягодный салат с йогуртом

Добавьте в миску яблоко, банан и клубнику.

Фруктово-ягодный салат с йогуртом

Сверху полейте оставшимся йогуртом, добавьте сироп топинамбура и гранолу по вкусу. Приятного вам аппетита!

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