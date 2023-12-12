Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фруктово-ягодный салат с йогуртом. Из фруктов также можно использовать грушу, манго или киви, а из ягод хорошо подойдет голубика или малина. Йогурт лучше всего использовать классический, без добавок и сахара. Такой салат обязательно понравится взрослым и детям!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Ягоды Блюдо: Салаты / Десерты

Состав / Ингредиенты:

Йогурт 150 Грамм (классический без добавок)

Банан 1 Штука

Яблоко 1 Штука

Клубника 100 Грамм

Сироп топинабмура По вкусу

Гранола 80 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

112 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фруктово-ягодный салат с йогуртом»

Подготовьте все ингредиенты.

Банан очистите и нарежьте кружочками. Яблоко разрежьте, удалите сердцевину и порежьте ломтиками среднего размера.

Клубнику помойте и обсушите. Удалите хвостики и порежьте кружочками.

На дно миски выложите половину йогурта.

Добавьте в миску яблоко, банан и клубнику.

Сверху полейте оставшимся йогуртом, добавьте сироп топинамбура и гранолу по вкусу. Приятного вам аппетита!