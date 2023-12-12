Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фруктово-ягодный салат с йогуртом. Из фруктов также можно использовать грушу, манго или киви, а из ягод хорошо подойдет голубика или малина. Йогурт лучше всего использовать классический, без добавок и сахара. Такой салат обязательно понравится взрослым и детям!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Ягоды Блюдо: Салаты / Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Йогурт 150 Грамм (классический без добавок)
- Банан 1 Штука
- Яблоко 1 Штука
- Клубника 100 Грамм
- Сироп топинабмура По вкусу
- Гранола 80 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
112 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фруктово-ягодный салат с йогуртом»
Подготовьте все ингредиенты.
Банан очистите и нарежьте кружочками. Яблоко разрежьте, удалите сердцевину и порежьте ломтиками среднего размера.
Клубнику помойте и обсушите. Удалите хвостики и порежьте кружочками.
На дно миски выложите половину йогурта.
Добавьте в миску яблоко, банан и клубнику.
Сверху полейте оставшимся йогуртом, добавьте сироп топинамбура и гранолу по вкусу. Приятного вам аппетита!