Динопарк Евпатория

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Ласковое море, мягкий песок, яркое солнце — это то, чем славится Евпатория, которая издавна известна как один из лучших детских курортов в Крыму. Поэтому неудивительно, что в Евпатории расположено огромное количество развлекательных центров для детей всех возрастов и один из таких комплексов – «Динопарк».



Под крышей большого культурно-развлекательного комплекса «Динопарк» собраны несколько развлекательных зон, среди которых боулинг, детское кафе со специально разработанным меню, кафе в ретро-стиле для тех, кто желает окунуться в атмосферу 80-х годов, ресторан для взрослых, зал с аттракционами и игровыми автоматами.

Свою славу развлекательный комплекс «Динопарк» получил за детское кафе «Динокафе» оформленное в стиле доисторических времен, когда землей правили динозавры. Кстати, фигуры животных выполнены в натуральную величину скульпторами, которые трудились над созданием динозавров в американских фильмах. В детском кафе каждый день проводятся интерактивные развлечения с призами и сувенирами, так что никто из маленьких гостей не останется без внимания.

Также в «Динопарке» каждый день проводятся различные культурно-массовые мероприятия для детей самых разных возрастов, мастер-классы, научно-познавательные шоу, конкурсы, курсы по рукоделию. Для этого в развлекательном комплексе «Динопарк» создана специальная комната-студия «Hand Made», где опытные преподаватели и инструкторы проводят различные творческие мастер-классы.

Но не забыли создатели «Динопарка» и о взрослых, для них на территории комплекса функционирует ресторан «Наутилус» с разнообразным меню с упором на морскую тематику, основу меню составляют рыбные блюда, здесь же можно попробовать знаменитые крымские вина. Также в ресторане есть модный суши-бар и гриль-бар.

На территории развлекательного комплекса работает боулинг-зал, где можно состязаться в этой популярной игре всей семьей, ведь дорожка рассчитана на игру сразу до шести человек.

Комплекс для всей семьи «Динопарк» открывает свои двери каждый день в 11 утра и что немаловажно, цены на услуги в «Динопарке» одни из самых демократичных в городе, а по будням к тому же действуют скидки на многие услуги.

Адрес развлекательного комплекса «Динопарк»:

Республика Крым, Евпатория сад им. Ленина в 300 метрах от набережной Черного моря, ул. Белинского, 3. Добраться можно на маршрутном такси №13 следующем от железнодорожного вокзала.