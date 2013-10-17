Дизайн квартир 2020 в Киеве. Студия дизайна интерьера NewStroy

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Разнообразие интерьерных стилей

Каждый современный комфортный дизайн интерьера Ньюстрой располагает уникальной атмосферой. Антураж задается в значительной степени стилем интерьера. Основные интерьерные стили оформления: консерватизм, романтизм, модерн, рококо, минимализм, барокко, конструктивизм. Сейчас мы рассмотрим наиболее известные из них.

«Модерн»: широта фантазии, изогнутые очертания, мебель простая и функциональная, но с изысканной фурнитурой, асимметричность. Тут могут встречаться многоуровневые полы, изгибистые поверхности стен, предметы мебели и аксессуары могут располагаться в «творческом» беспорядке. Подбирая колорит общего интерьера не стоит черный брать в качестве главного оттенка.

Романтический стиль сотворен для утонченных натур. Легкий изысканный стиль, комбинирующий вычурные арки, кованые изделия, негрубые ткани. Все максимально мягкое и воздушное.

Кантри — стиль: добродушие, близость к природе, романтичность. Оттенки непременно теплые. Это самый экологически чистый стиль, ведь используются природные строительные элементы и материалы: оштукатуренные стены, бумажные обои, коврики, древесные полы. Пластик, металл, стекло, тут не используются. Приспособленный к городу для проживания современного человека, такой уютный стилевой дизайн настраивает к уходу от рабочей суетливости. Очень красивы в этом дизайне вещи ручного изготовления: статуэтки, лампы с декоративными абажурами, одеяла из колоритных лоскутов, салфетки. Сочность создается различными яркими дополнительными элементами, выполненными также вручную.

Стиль «классицизм» предполагает четкие линии, вальяжность, строгую симметрию форм. Стены чаще всего обтянуты неяркой тканной материей, вся мебель только из первоклассной древесины, отличительная богатство везде, много зеркал. В подобном месте чувствуешь себя настоящим аристократом. Безусловно, строгий классический стиль будет подразумевать изрядные вложения финансов.

Минималистический стиль — это наименьшее оформление, декоративные аксессуары могут находиться, но исключительно строгих форм без роскошеств. Окраски в интерьере ясные. Формы всех компонентов обязательно простые — мебель достаточно низкая, отсутствие складок на софе, ортогональные стулья. Здесь важно быть осмотрительным, чтобы человек не сотворил хаоса и не стал лишним элементом. Минималистский дизайн предполагает свободное место, которое не перегружено мебельными предметами.

Совершенно каждый вариант стиля по-своему прекрасен. Вы можете попробовать комбинировать разнородные стили и создать свой уникальный вариант, подходящий вашему мировосприятию. Все достаточно просто.