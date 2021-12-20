Дизайн современного дома

Дизайн американская классика зависит от выбранного заказчиком стиля:

Молодежь может остановить свой выбор на современном стиле.

Такое дизайнерское решение предусматривает микс различных материалов и текстур. Для современного стиля характерен минимум декоративных элементов. А вот функциональность мебели — всегда на максимуме. При изготовлении мебели натуральные материалы сочетают со стеклом, винилом и пластиком. Такой стиль идеален для семей, где ценят свободное пространство и функциональность.

Кроме выбора стиля, при создании дизайн-проекта обращается внимание на то, сколько свободного пространства хочет оставить заказчик.

Конечно, все зависит от площади дома и особенностей выбранного стиля, но заметим, что наличие в достаточном количестве свободного пространства имеет следующие преимущества:

Открывает хороший обзор для каждой вещи. Чтобы достичь такого эффекта, нужно продумать, где поставить те или иные предметы интерьера.

Имеет много дополнительного света. Если вы выбираете открытое пространство, тогда немало света вливаться в дом через окна. Естественное освещение оригинально сочетается с уникальным дизайном в темных оттенках.

Позволяет свободно передвигаться в пространстве. Чтобы все происходило просто и легко, стоит заранее продумать все «пешеходные коридоры».

Достаточное количество свободного пространства присуща некоторым стилям, например, минимализма, лофт. Чтобы пространства в доме было достаточно и при этом все необходимые вещи имели свое место, нужно заранее продумать места хранения: обычные и встроенные шкафы, гардеробные, полочки и тому подобное.