Дизайн современного дома

Дизайн американская классика зависит от выбранного заказчиком стиля:
- Молодежь может остановить свой выбор на современном стиле.
Такое дизайнерское решение предусматривает микс различных материалов и текстур. Для современного стиля характерен минимум декоративных элементов. А вот функциональность мебели — всегда на максимуме. При изготовлении мебели натуральные материалы сочетают со стеклом, винилом и пластиком. Такой стиль идеален для семей, где ценят свободное пространство и функциональность.
Кроме выбора стиля, при создании дизайн-проекта обращается внимание на то, сколько свободного пространства хочет оставить заказчик.
Конечно, все зависит от площади дома и особенностей выбранного стиля, но заметим, что наличие в достаточном количестве свободного пространства имеет следующие преимущества:
- Открывает хороший обзор для каждой вещи. Чтобы достичь такого эффекта, нужно продумать, где поставить те или иные предметы интерьера.
- Имеет много дополнительного света. Если вы выбираете открытое пространство, тогда немало света вливаться в дом через окна. Естественное освещение оригинально сочетается с уникальным дизайном в темных оттенках.
- Позволяет свободно передвигаться в пространстве. Чтобы все происходило просто и легко, стоит заранее продумать все «пешеходные коридоры».
Достаточное количество свободного пространства присуща некоторым стилям, например, минимализма, лофт. Чтобы пространства в доме было достаточно и при этом все необходимые вещи имели свое место, нужно заранее продумать места хранения: обычные и встроенные шкафы, гардеробные, полочки и тому подобное.